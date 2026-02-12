Nhận 10 bàn thua trước tuyển Trung Quốc, tuyển Indonesia gặp khó trước giải đấu tranh vé World Cup

Ở trận giao hữu thứ hai với U17 Trung Quốc, U17 Indonesia để thua với tỉ số 2-3. So với trận thua 0-7 cũng trước chính U17 Trung Quốc cách đây vài ngày, đội bóng xứ Vạn đảo đã có màn trình diễn tốt hơn. Tuy vậy, họ vẫn không thể tránh khỏi thất bại.

2 trận giao hữu với 10 bàn thua trước U17 Trung Quốc là một hồi chuông cảnh báo đối với U17 Indonesia. Sau thành công của lứa U17 trước khi giành vé dự U17 World Cup 2025, lứa kế cận đang chưa thể hiện được lối chơi có nét cũng như có các nhân tố thực sự bùng nổ.

U17 Indonesia để thua trong cả 2 trận giao hữu với U17 Trung Quốc

Thời gian chuẩn bị dành cho U17 Indonesia cũng không còn quá nhiều. Vào tháng 5 tới, VCK U17 châu Á 2026 đồng thời là vòng loại U17 World Cup 2026 sẽ diễn ra. Nếu không sớm cải thiện phong độ, đội bóng xứ Vạn đảo sẽ khó cạnh tranh tấm vé World Cup.

Một sự thay đổi khác khiến giới chuyên môn Indonesia lo ngại là việc HLV Kurniawan Dwi Yulianto sắp thay thế cho ông Nova Arianto. HLV Nova Arianto chính là người đứng sau thành công của lứa U17 Indonesia dự World Cup. Nhưng hiện tại, ông sẽ chuyển hẳn sang dẫn dắt U20 Indonesia. Còn HLV Kurniawan Dwi Yulianto dù có nhiều kinh nghiệm làm trợ lý ở các cấp độ đội tuyển Indonesia song đã 5 năm chưa trực tiếp cầm quân ở đội bóng nào.