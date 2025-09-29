"Nhà Vua" lại bay cao ở giải VĐQG

Vào chiều 29/9, trận đấu trong lượt 7 giải nữ VĐQG – cúp Thái Sơn Bắc 2025 đã diễn ra tại sân Thanh Trì, nơi đội Phong Phú Hà Nam tiếp đón TP. Hồ Chí Minh I. Đây là trận đấu mà Phong Phú Hà Nam rất quyết tâm giành chiến thắng đầu tiên của họ trong mùa giải này, nhưng một lần nữa, họ lại thất bại.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Thị Khánh Thu, các cầu thủ Phong Phú Hà Nam đã thể hiện tinh thần thi đấu mạnh mẽ và quyết tâm. Mặc dù không tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm, nhưng họ đã duy trì được thế trận phòng ngự chắc chắn trước một TP. Hồ Chí Minh I rất mạnh mẽ trong tấn công.

Trận đấu diễn ra khá căng thẳng, với TP. Hồ Chí Minh I gặp không ít khó khăn trước sức ép từ các cầu thủ đội chủ nhà. Đáng tiếc, vào phút 88, trong một khoảnh khắc mất tập trung, Phong Phú Hà Nam đã để đối thủ ghi bàn quyết định. Hoài Lương thực hiện một quả tạt từ cánh phải, K' Thủa đã nhanh chóng tận dụng cơ hội, dứt điểm vào lưới trống, ấn định tỷ số 1-0 cho TP. Hồ Chí Minh I.

Kết quả này khiến Phong Phú Hà Nam tiếp tục ngậm ngùi để lại sau lưng chuỗi trận không thành công. Họ đã chiến đấu tốt, song một vài chi tiết nhỏ đã khiến họ phải trả giá đắt.

Ngày mai 30/9, TP. Hồ Chí Minh II sẽ đối đầu với Than KSVN vào lúc 15h30, tiếp theo đó là trận đấu giữa Hà Nội và Thái Nguyên vào lúc 16h cùng ngày. Những diễn biến này hứa hẹn sẽ thu hút sự quan tâm của người hâm mộ trong bối cảnh giải đấu ngày càng trở nên cạnh tranh gay gắt.

Phong Phú Hà Nam sẽ cần xem xét lại chiến thuật và nhân sự của mình để tìm ra công thức chiến thắng trong những trận đấu tới, nếu không, họ có thể tiếp tục mắc kẹt ở vị trí cuối bảng.

Hy vọng rằng đội sẽ cải thiện và sớm có được những điểm số quý giá trên bảng xếp hạng!