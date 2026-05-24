Nhà vô địch Việt Nam sắp chiêu mộ ngôi sao triệu đô để đá Cúp C1

CLB CAHN đang đàm phán với trung vệ người Brazil Leonardo Rodrigues dos Santos (Leo Santos). Leo Santos sinh năm 1998, sở hữu chiều cao 1m86, thuận chân phải, có thể chơi tốt ở nhiều vị trí như trung vệ, tiền vệ phòng ngự và hậu vệ phải.

Leo Santos trong màu áo Nacional

Leo Santos bắt đầu sự nghiệp tại CLB Corinthians, sau đó lần lượt khoác áo thêm Fluminense, Ponte Preta, Ferroviária, Ceará SC, Guarani và Nacional. Mùa giải 2025/26, hậu vệ người Brazil thi đấu 31 trận tại giải VĐQG Bồ Đào Nha cho Nacional và ghi được 3 bàn thắng. Trong đó đáng nhớ nhất là pha lập công vào lưới "đại gia" Sporting Lisbon. Leo Santos cũng từng có các trận đấu khoác áo U17 và U20 Brazil.

Theo trang thông tin chuyển nhượng quốc tế Transfermarkt, Leo Santos được định giá lên tới 1 triệu euro. Nếu gia nhập CLB CAHN, Leo Santos sẽ nằm trong số những cầu thủ đắt giá nhất V.League.

Mùa giài 2026/27 sẽ rất bận bịu với CLB CAHN khi họ tham gia tới 5 đấu trường: V.League, Cúp quốc gia, Siêu Cúp quốc gia, Cúp C1 châu Á (AFC Champions League Elite) và Cúp C1 Đông Nam Á. Việc bổ sung một nhân tố chất lượng như Leo Santos sẽ giúp củng cố đáng kể sức mạnh đội hình của nhà ĐKVĐ V.League để hướng tới những mục tiêu lớn.