Nhà vô địch V-League quyết thắng đội bóng Nhật Bản

Kết quả của màn so tài giữa nhà vô địch V-League với đội bóng Nhật Bản có thể phân định ngôi đầu bảng F và suất đi tiếp vào vòng đấu loại trực tiếp AFC Champions League Two 2025-2026.

Nam Định FC sở hữu dàn ngoại binh đẳng cấp cao

CLB Nam Định có phong độ kém ổn định ở V-League mùa này song khởi sắc tại đấu trường quốc tế. Qua 2 lượt trận vòng bảng AFC Champions League Two 2025-2026, đội bóng thành Nam toàn thắng, có cùng 6 điểm với Gamba Osaka nhưng tạm xếp thứ 2 vì kém hơn về chỉ số phụ.

Phát biểu tại cuộc họp báo trước trận đấu, HLV Vũ Hồng Việt khẳng định CLB Nam Định sẽ nỗ lực để tạo nên bất ngờ trong chuyến làm khách trên sân Gamba Osaka ở lượt trận thứ ba vòng bảng AFC Champions League Two 2025-2026.

HLV Vũ Hồng Việt

HLV Vũ Hồng Việt chia sẻ: “Đây là trận đấu quan trọng bởi cả hai đội đều đang cạnh tranh vị trí đầu bảng khi cùng có hai chiến thắng trước đó. Tôi rất ấn tượng với tuyến giữa của Gamba Osaka – họ sở hữu hai tiền vệ trung tâm vô cùng chất lượng. Ngoài ra, tiền đạo nội mang áo số 7 của họ cũng rất nguy hiểm. Đó là những cái tên mà chúng tôi cần đặc biệt lưu ý ở trận đấu này”.

Trung vệ Lucas Alves cùng HLV Hồng Việt trong buổi họp báo trước trận

Trung vệ Lucas Alves - đội trưởng CLB Nam Định - cho biết thêm: “Những đội bóng đến từ J-League luôn rất mạnh và Gamba Osaka là một trong số đó. Tuy nhiên, chúng tôi có một chút kinh nghiệm khi từng đối đầu với Hiroshima ở mùa giải trước. Sẽ không dễ dàng nhưng toàn đội Nam Định quyết tâm thi đấu hết mình trong trận đấu ngày mai”.

Trước đó, Nam Định FC có khởi đầu thuận lợi khi lần lượt đánh bại Ratchaburi (Thái Lan) 3-1 trên sân nhà và vượt qua chủ nhà Eastern FC (Hồng Kông - Trung Quốc) 1-0.