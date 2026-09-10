Nhà vô địch SEA Games gặp chấn thương, U23 Việt Nam thiệt quân ngay trước thềm Asiad

U23 Việt Nam chia tay nhân tố quan trọng ngay trước thềm Asiad 2026.

Nguyễn Công Phương - tiền vệ góp mặt trong đội hình U23 Việt Nam vô địch U23 Đông Nam Á 2025, giành HCV SEA Games 33 và lọt vào bán kết U23 châu Á 2026 - sẽ vắng mặt tại Asiad 2026. Tiền vệ thuộc biên chế CLB Thể Công bị chấn thương cơ, phù nề cơ đùi và không kịp bình phục. HLV Đinh Hồng Vinh hiện đã gọi tiền vệ Hoàng Quang Dũng (CLB Huế) lên thay thế cho Công Phương.

Công Phương không kịp bình phục để thi đấu ở Asiad 2026

Thiếu vắng Công Phương là tổn thất không nhỏ cho U23 Việt Nam. Tiền vệ sinh năm 2006 sở hữu kinh nghiệm thi đấu dày dặn với hàng loạt giải đấu quốc tế ở các cấp độ U17, U20 và U23.

Về phần Hoàng Quang Dũng, tiền vệ này đã được HLV Đinh Hồng Vinh gọi lên đội U23 trong đợt tập huấn hồi tháng 7 vừa qua. Nhờ đó, anh sẽ không mất nhiều thời gian để thích nghi với lối chơi chung và sẵn sàng thi đấu tại Asiad.

Tại Asiad 2026, U23 Việt Nam nằm ở bảng C cùng 3 đối thủ Uzbekistan, Philippines và Kuwait. Trận ra quân của đoàn quân áo đỏ diễn ra lúc 17h00 ngày 15/9 gặp U23 Kuwait.