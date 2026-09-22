Nhà vô địch SEA Games bị phạt nặng vì đá tới tấp vào chân Đình Bắc

2 cầu thủ CLB Đồng Nai đã bị phạt nặng.

Những tình huống phạm lỗi diễn ra trong trận đấu giữa CLB Đồng Nai và CLB CAHN thuộc khuôn khổ vòng 3 V.League 2026/27. Phút thứ 15, trong một pha tranh chấp quyết liệt gần đường biên, hậu vệ Lê Văn Sơn của Đồng Nai đã có hành động giật chỏ thẳng vào mặt Đình Bắc. Trọng tài lập tức rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của Lê Văn Sơn.

Sang hiệp hai, tới lượt cựu tuyển thủ U23 Việt Nam Huỳnh Tấn Sinh phạm lỗi ác ý với Đình Bắc. Nhưng may mắn cho nhà vô địch SEA Games 2019 là anh không phải nhận thẻ đỏ.

Huỳnh Tấn Sinh đá thẳng vào chân Đình Bắc

Sau khi xem xét các tình huống nói trên, CLB Đồng Nai đã đưa ra quyết định xử phạt nội bộ. Thông báo của đội bóng vùng Đông Nam Bộ ghi rõ:

"Trên cơ sở xem xét các tình huống trong trận đấu, Ban Lãnh đạo CLB đã thống nhất áp dụng hình thức kỷ luật nội bộ đối với cầu thủ Văn Sơn và Tấn Sinh, với mức phạt 20 triệu đồng/người.

Riêng đối với cầu thủ Tấn Sinh, CLB áp dụng thêm hình thức đình chỉ thi đấu nội bộ 01 trận. Văn Sơn và Tấn Sinh cũng đã chủ động nhận khuyết điểm với Ban Lãnh đạo, Ban Huấn luyện và toàn thể đồng đội, đồng thời cam kết rút kinh nghiệm và điều chỉnh hành vi trong thời gian tới.

Nhân đây, CLB Thành phố Đồng Nai thay mặt Văn Sơn và Tấn Sinh gửi lời xin lỗi chân thành đến cầu thủ Đình Bắc và CLB Công an Hà Nội, mong nhận được sự chia sẻ với những tình huống đáng tiếc đã xảy ra trong trận đấu".

Đình Bắc đang cùng với CLB CAHN có chuỗi trận thăng hoa tại các giải quốc nội. Đội chủ sân Hàng Đẫy vô địch Siêu Cúp và dẫn đầu V.League với 3 trận toàn thắng. Ở chiều ngược lại, CLB Đồng Nai đang xếp cuối bảng với 3 trận toàn thua và chưa ghi được bàn thắng nào.