Theo truyền thông Hungary, Miklós Dudás - cựu VĐV kayak từng dự Olympic London - được tìm thấy tử vong trong căn hộ của mình tại Budapest vào ngày 5/1, hưởng dương 34 tuổi. Ngay sau khi phát hiện sự việc, cảnh sát đã phong tỏa hiện trường để phục vụ công tác điều tra. Ở thời điểm ban đầu, nhà chức trách cho biết chưa có dấu hiệu của hành vi phạm tội.

Tuy nhiên, những diễn biến mới sau đó khiến dư luận không khỏi rúng động. Sở Cảnh sát Budapest (BRFK) xác nhận vụ việc hiện đang được điều tra theo hướng gây thương tích dẫn đến tử vong. Kết quả khám nghiệm tử thi bất thường cho thấy trên cơ thể Dudás có những vết thương cần được làm rõ thông qua thủ tục hình sự, làm dấy lên nghi vấn về một vụ án mạng.

Vận động viên vô địch Olympic, Miklos Dudas, đã qua đời (Ảnh: Daily Star)

Theo lời kể của hàng xóm, bạn đời của Dudás - người mẫu kiêm influencer Ivett Szigligeti - đã bật khóc, la hét trong hoảng loạn khi xác nhận tin dữ. Khoảnh khắc đau lòng này càng khiến không khí tại khu căn hộ thêm nặng nề.

Bài đăng cuối cùng của Miklós Dudás trên mạng xã hội Facebook vào tháng 12/2025 là những dòng đầy yêu thương dành cho con trai. Trước đó không lâu, anh còn xuất hiện trong một chương trình boxing dành cho người nổi tiếng và thậm chí lọt vào vòng chung kết, cho thấy cuộc sống tưởng chừng vẫn đang đi đúng quỹ đạo.

Đáng chú ý, vào tháng 2/2025, Dudás từng trải qua cú sốc lớn khi cha anh qua đời sau một vụ hành hung tại trạm xăng, khi bị một nhóm sáu người tấn công. Chuỗi bi kịch liên tiếp trong gia đình khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Về sự nghiệp, Miklós Dudás là cái tên quen thuộc của làng kayak Hungary. Anh từng góp mặt tại Olympic London 2012, xếp hạng 6 ở nội dung K-1 200m. Đỉnh cao sự nghiệp đến vào năm 2014 khi Dudás cùng các đồng đội Sandor Totka, David Herics và Bence Nadas giành HCV Giải vô địch thế giới tại Moscow ở nội dung tiếp sức K-1 4x200m. Ngoài ra, anh còn sở hữu huy chương đồng thế giới và nhiều thành tích châu Âu đáng nể.

Cuộc điều tra án mạng đang được tiến hành sau cái chết của Miklos Dudas (Ảnh: Daily Star)

Tuy nhiên, sự nghiệp của Dudás cũng từng lao đao vì scandal doping. Sau khi giành HCV K-1 200m tại European Games 2015, anh bị tước huy chương và cấm thi đấu 36 tháng do phát hiện hormone bị cấm trong mẫu xét nghiệm. Dù vậy, Dudás vẫn trở lại thi đấu sau án treo giò trước khi chính thức giải nghệ vào đầu năm 2021.

Chuyện tình cảm của Dudás với Ivett Szigligeti cũng nhiều thăng trầm. Cặp đôi quen nhau từ năm 2015, trải qua không ít lần chia tay rồi tái hợp. Họ có với nhau hai người con: con gái Nara (sinh năm 2019) và con trai Milo (sinh năm 2022).

Hiện tại, cuộc điều tra xung quanh cái chết của Miklós Dudás vẫn đang được tiếp tục. Sự ra đi đầy bí ẩn của cựu nhà vô địch Olympic khiến người hâm mộ và làng thể thao quốc tế không khỏi bàng hoàng, chờ đợi câu trả lời cuối cùng từ phía cơ quan chức năng.