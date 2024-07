Trở về sau khi cùng đội tuyển Tây Ban Nha vô địch Euro 2024, chân sút 17 tuổi Lamine Yamal vừa lựa chọn số áo mới tại CLB Barcelona. Số áo mà Yamal sẽ mang trong mùa giải 2024/25 là 19 - đây cũng là số áo mà Messi từng mang trước khi thừa kế số 10 từ Ronaldinho.



Yamal mặc áo số 19 trong mùa giải 2024/25.

Ngay lập tức, những chiếc áo đấu Lamine Yamal với số 19 đã "cháy hàng" tại các cửa hàng của Barcelona. Doanh số áo đấu mang tên Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Euro 2024 đã vượt qua những ngôi sao quen thuộc tại Nou Camp như Pedri, Gavi hay Lewandowski.

Một sự cố hi hữu đã xảy ra khi người hâm mộ tranh nhau mua áo có tên Lamine Yamal: Cửa hàng của Barcelona hết sạch chữ cái "A" để in lên áo. Nhiều CĐV đã nói vui: "Vậy tôi nên tạm thời mua áo với dòng tên "L mine Y m l" rồi in bổ sung vào sau hay dùng ký tự @ hoặc số 4 thay cho chữ A?".

Áo đấu có tên Lamine Yamal được người hâm mộ yêu thích.

Về phần mình, Yamal sẽ được nghỉ ngơi sau chiến dịch Euro và không phải tham dự tour du đấu cùng Barcelona tại Mỹ. Chân sút 17 tuổi cũng không góp mặt trong đội hình Olympic Tây Ban Nha thi đấu Olympic 2024.

Giới chuyên môn đánh giá đây là bước đi khôn ngoan của Barcelona giúp cho Yamal được hồi phục thể lực, tránh rơi vào trường hợp quá tải và chấn thương dai dẳng như Pedri hay Gavi. Đội chủ sân Nou Camp cũng đang nỗ lực chiêu mộ tiền đạo Nico Williams để tái hiện bộ đôi chạy cánh của đội tuyển Tây Ban Nha tại Euro 2024.