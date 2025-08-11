Nhà vô địch AFF Cup báo tin vui, HLV Kim Sang-sik thêm cơ hội “gặt vàng” SEA Games

Các nguồn tin cho biết, quá trình hồi phục chấn thương của tiền đạo Bùi Vĩ Hào đang tiến triển tốt. Chân sút 22 tuổi đã sẵn sàng ra sân tập với bóng và dự kiến có thể trở về tập luyện cùng các đồng đội ở CLB Becamex TP.HCM trong vòng 1 tháng nữa.

Bùi Vĩ Hào gặp chấn thương vào cuối tháng 3 trong trận đấu thuộc khuôn khổ Cúp Quốc gia. Cầu thủ người An Giang phải phẫu thuật và trải qua quá trình hồi phục với sự theo dõi kỹ càng từ đội ngũ bác sĩ.

Bùi Vĩ Hào phải phẫu thuật sau chấn thương hồi tháng 3/2025

Chấn thương khiến Bùi Vĩ Hào bỏ lỡ loạt trận FIFA Days tháng 6/2025 và giải U23 Đông Nam Á 2025. Dưới thời HLV Kim Sang-sik, tiền đạo sinh năm 2003 là một trong những nhân tố thuộc độ tuổi U23 được trao nhiều cơ hội ra sân nhất. Tại AFF Cup 2024, Bùi Vĩ Hào góp mặt ở 6/8 trận đấu, ghi 1 bàn thắng và có 1 đường kiến tạo.

Nếu kịp trở lại cho SEA Games 33 (diễn ra tháng 12/2025), Bùi Vĩ Hào sẽ là sự bổ sung chất lượng cho hàng công U22 Việt Nam. Ngoài thể hình tốt và bộ kỹ năng đa dạng, kinh nghiệm thi đấu quốc tế là điểm mạnh của chân sút 22 tuổi. Anh đã ghi bàn cho 3 cấp độ đội tuyển Việt Nam từ U20, U22 đến ĐTQG.

Bùi Vĩ Hào vẫn đang trong độ tuổi tham dự SEA Games

Ở giải U23 Đông Nam Á 2025 vừa qua, dù giành chức vô địch, U22 Việt Nam chỉ có được 2 bàn thắng từ hàng tiền đạo – đều thuộc về Đình Bắc. Các chân sút như Quốc Việt, Ngọc Mỹ đều chưa tỏa sáng như kỳ vọng. HLV Kim Sang-sik vẫn rất cần thêm những “xạ thủ” sắc bén khác để hướng tới tấm HCV SEA Games 33.