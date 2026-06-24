Nhà mình yêu thể thao: Con trẻ là "tấm huy chương quý giá nhất”

Với nhiều bậc phụ huynh, tấm huy chương quý giá nhất là được nhìn thấy con lớn lên khỏe mạnh, tự tin và luôn sẵn sàng thử sức với những điều mới.

Thông điệp ấy được thể hiện rõ qua hàng trăm bài dự thi gửi về chiến dịch truyền thông "Nhà mình yêu thể thao" thuộc khuôn khổ S-Race Family 2026.

Trong một bài dự thi, tác giả chia sẻ: "Mùa hè không chỉ dành cho trẻ nhỏ, mà còn là lời nhắc nhở bố mẹ hãy sắp xếp công việc để cùng con vận động, cùng nhau tạo nên những ký ức đẹp." Những bước chân ấy mở ra cả một hành trình dài nuôi dưỡng một lối sống khỏe mạnh và tinh thần tích cực cho con.

Ảnh: S-Race

Một câu chuyện khác cũng nhận được nhiều sự đồng cảm khi một phụ huynh đều đặn dành hai buổi chiều mỗi tuần đồng hành cùng hơn 50 em nhỏ từ 5 đến 15 tuổi chạy bộ 2 km. Anh cho biết điều quan trọng không phải là chạy nhanh hay chậm, mà là niềm vui khi các em được vận động, được cười và được lớn lên trong môi trường tràn đầy năng lượng.

"Món quà quý giá nhất dành cho con không phải là điện thoại hay trò chơi điện tử, mà là một cơ thể khỏe mạnh, một tinh thần tích cực và thói quen yêu vận động từ khi còn nhỏ." Chia sẻ giản dị ấy cũng phản ánh mong muốn chung của nhiều bậc phụ huynh tham gia chương trình.

Ảnh: S-Race

Thực tế, trẻ em không tự hình thành thói quen vận động. Tình yêu thể thao thường bắt đầu từ những người gần gũi nhất. Khi bố mẹ cùng con chơi thể thao, con học được sự kiên trì, cảm nhận được niềm vui của vận động. Khi bố mẹ dành thời gian đồng hành, con có thêm sự tự tin để bước ra khỏi vùng an toàn và khám phá những thử thách mới.

Đó cũng là điều mà chiến dịch truyền thông "Nhà mình yêu Thể thao" mong muốn lan tỏa. Bởi phía sau mỗi đứa trẻ yêu vận động luôn là một gia đình sẵn sàng đồng hành, động viên và cùng các em tạo nên những ký ức đẹp qua thể thao.

Ảnh: S-Race

Chiến dịch truyền thông "Nhà mình yêu thể thao" (16/5 - 5/7) triển khai tại group Facebook “Chạy cùng S-Race" nhằm khuyến khích các gia đình chia sẻ những khoảnh khắc cùng vận động. Tập đoàn TH là đơn vị đồng hành của S-Race 2026 với thông điệp “Vì một Việt Nam khoẻ mạnh - Vì tầm vóc Việt".