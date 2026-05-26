Nhà khoa học viết thuật toán 'tiên tri', dự đoán Hà Lan vô địch World Cup 2026

Khi World Cup 2026 còn chưa khởi tranh, những dự đoán về đội tuyển sẽ nâng cúp vàng đã bắt đầu xuất hiện khắp nơi. Tuy nhiên, một trong những cái tên gây chú ý nhất lại không phải cựu cầu thủ hay chuyên gia bóng đá, mà là một nhà kinh tế học người Đức từng dự đoán đúng nhà vô địch của ba kỳ World Cup liên tiếp.

Joachim Klement, một nhà kinh tế học đồng thời là người hâm mộ bóng đá lâu năm, đã nổi tiếng sau khi mô hình dự đoán của ông liên tục đưa ra kết quả chính xác từ World Cup 2014 đến 2022. Đáng chú ý, công thức này ban đầu chỉ được ông tạo ra chỉ là trò đùa với ý đồ mỉa mai các đồng nghiệp trong giới nghiên cứu kinh tế học.

Năm 2014, Klement xây dựng một mô hình dự đoán đội tuyển Đức sẽ vô địch World Cup trên đất Brazil. Khi ấy, chính ông cũng không quá tin tưởng vào kết quả mà công thức đưa ra. Tuy nhiên, mọi thứ đã trở thành sự thật khi Mario Gotze ghi bàn thắng quyết định ở hiệp phụ trận chung kết, giúp Đức đánh bại Argentina 1-0.

Bốn năm sau, mô hình tiếp tục dự đoán tuyển Pháp đăng quang tại Nga. Đến World Cup 2022 ở Qatar, công thức của Klement gọi tên Argentina của Lionel Messi. Việc dự đoán chính xác ba kỳ World Cup liên tiếp khiến Joachim Klement nhanh chóng được cộng đồng bóng đá chú ý.

Trước thềm World Cup 2026, nhà kinh tế học người Đức tiếp tục đưa ra dự đoán mới. Theo mô hình dự đoán của ông, đội tuyển Hà Lan sẽ là nhà vô địch thế giới. Đây được xem là lựa chọn khá bất ngờ bởi Hà Lan chưa từng đăng quang World Cup trong lịch sử. “Cơn lốc màu da cam” từng ba lần vào chung kết vào các năm 1974, 1978 và 2010 nhưng đều thất bại.

Hiện tại, Hà Lan đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng FIFA và không nằm trong nhóm ứng viên hàng đầu theo đánh giá của giới chuyên môn. Tây Ban Nha, Pháp và Anh được đánh giá cao hơn trong cuộc đua vô địch.

“Tôi cũng khá bất ngờ khi mô hình của tôi cho ra kết quả Hà Lan vô địch” , Klement chia sẻ với SBS.

Theo dự đoán của ông, Hà Lan sẽ phải trải qua hành trình đầy khó khăn để đạt được danh hiệu lớn nhất thế giới. Đội bóng châu Âu sẽ vượt qua Morocco và Canada ở vòng knock-out trước khi đánh bại Pháp tại tứ kết và Tây Ban Nha ở bán kết. Trong trận chung kết, đối thủ của Hà Lan được dự đoán là Bồ Đào Nha.

Mô hình của Klement dựa trên 5 yếu tố chính gồm GDP bình quân đầu người, dân số, nhiệt độ, điểm xếp hạng FIFA và lợi thế sân nhà. Theo ông, yếu tố may mắn vẫn đóng vai trò rất lớn trong bóng đá.

"Pháp có nhiều khả năng thắng Hà Lan hơn, bởi họ là một trong những đội bóng mạnh nhất thế giới hiện nay. Tuy nhiên, may mắn luôn đóng một vai trò quan trọng và trên thực tế, khoảng 50% kết quả được quyết định bởi may mắn. Hai đội càng cân bằng thì yếu tố này càng ảnh hưởng lớn" , ông nhận định.

Khi được hỏi về cơ hội của tuyển Australia, nhà kinh tế học người Đức không quá lạc quan. Ông dự đoán Australia sẽ vượt qua vòng bảng nhưng bị Bỉ loại ngay ở vòng knock-out đầu tiên.

Điều thú vị là Klement chưa bao giờ nghĩ công thức của mình lại nổi tiếng đến vậy. “12 năm trước, tôi tạo ra mô hình dự đoán này chỉ để chứng minh rằng các nhà kinh tế đôi khi quá tự mãn, nghĩ rằng họ có thể dự đoán mọi thứ ngay cả khi chẳng biết gì về mọi điều đang diễn ra. Nhưng rồi tôi đoán đúng năm 2014, sau đó lại đúng thêm hai lần nữa”, ông nói.

Những dự đoán chính xác liên tiếp giúp Klement bất ngờ trở nên nổi tiếng tại các quốc gia mà ông cho rằng sẽ vô địch World Cup. “Tôi bỗng dưng trở nên cực kỳ nổi tiếng ở Hà Lan. Điều này khá thú vị vì tôi rất thích sang Hà Lan nghỉ dưỡng mỗi dịp cuối năm. Chỉ hy vọng nếu dự đoán lần này sai, họ vẫn cho tôi nhập cảnh vào tháng 12 tới!” , ông cười và nói.

Dù vậy, Klement vẫn nhấn mạnh rằng ông không sở hữu “quả cầu tiên tri”. “Việc tôi đoán trúng ba kỳ World Cup liên tiếp không có nghĩa là dự đoán năm nay chắc chắn sẽ đúng ”, ông nói.

Ở vòng bảng, Hà Lan nằm cùng bảng F với Nhật Bản, Thụy Điển và Tunisia, trong đó trận đầu tiên gặp Nhật Bản diễn ra vào ngày 15 tháng 6 tại Sân vận động Dallas.

World Cup 2026 sẽ là kỳ World Cup đầu tiên trong lịch sử có 48 đội tham dự thay vì 32 đội như trước đây. Giải đấu do Mỹ, Canada và Mexico đồng đăng cai với tổng cộng 104 trận đấu, diễn ra từ ngày 12/6 đến 20/7 (giờ Việt Nam).