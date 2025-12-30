Làng thể thao Mỹ đang bàng hoàng trước thảm kịch vừa xảy ra với Denny Hamlin - một trong những tay đua vĩ đại nhất lịch sử NASCAR. Vụ hỏa hoạn kinh hoàng tại ngôi nhà của gia đình anh ở Bắc Carolina không chỉ thiêu rụi toàn bộ tài sản mà còn cướp đi sinh mạng của cha ruột Hamlin, trong khi mẹ anh đang phải giành giật sự sống trong bệnh viện.

Theo truyền thông Mỹ, đám cháy bùng phát vào tối Chủ nhật (28/12, giờ địa phương) tại căn nhà nằm ở khu Stanley, Bắc Carolina. Những hình ảnh được ghi lại tại hiện trường cho thấy ngọn lửa bao trùm toàn bộ ngôi nhà, khói đen cuồn cuộn giữa khu vực rừng rậm, buộc lực lượng cứu hỏa phải huy động tới 10-15 đội để khống chế tình hình.

Ngôi nhà đã bị "tổn hại hoàn toàn" (Ảnh: Sở Cứu hỏa Lucia-Riverbend)

Trưởng đội cứu hỏa Lucia Riverbend - ông David Toomey - xác nhận ngôi nhà đã bị "tổn hại hoàn toàn". Đáng chú ý, khi lực lượng cứu hộ có mặt, một nửa căn nhà đã bị lửa thiêu rụi. Việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn do khu vực thiếu trụ nước cứu hỏa.

May mắn là những tài sản có giá trị cao như loạt xe hơi đắt tiền trong gara cùng các kỷ vật đua xe của Denny Hamlin đã được cứu ra ngoài kịp thời. Tuy nhiên, điều đó không thể bù đắp cho mất mát quá lớn mà gia đình nam tay đua phải gánh chịu.

Lực lượng cứu hỏa đã nhanh chóng đến hiện trường vụ cháy (Ảnh: Sở Cứu hỏa Lucia-Riverbend)

Đến ngày 30/12/2025, thông tin đau lòng nhất đã được xác nhận: ông Dennis Hamlin (75 tuổi) - cha ruột của Denny Hamlin - đã không qua khỏi do chấn thương nặng từ vụ cháy, dù được đưa đi cấp cứu. Trong khi đó, bà Mary Lou Hamlin, mẹ anh, hiện vẫn đang được điều trị trong tình trạng nguy kịch, đe dọa tính mạng.

Vụ cháy được xác định xảy ra tại chính ngôi nhà của cha mẹ Denny Hamlin. Nguyên nhân hiện vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra.

Khoảng 10-15 đội cứu hỏa đã có mặt tại hiện trường (Ảnh: Sở Cứu hỏa Lucia-Riverbend)

Giữa biến cố cá nhân nghiêm trọng, Denny Hamlin vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận công khai nào. Tuy nhiên, cộng đồng NASCAR, các tay đua và người hâm mộ trên khắp nước Mỹ đã đồng loạt gửi lời chia buồn sâu sắc tới anh và gia đình.

Denny Hamlin không phải cái tên xa lạ với giới đua xe. Ra mắt NASCAR từ năm 2006, anh được xem là một trong những huyền thoại đương đại của môn thể thao tốc độ này. Hamlin từng 3 lần vô địch Daytona 500 (2016, 2019, 2020), sở hữu khối tài sản ước tính khoảng 65 triệu USD và vừa trải qua mùa giải 2025 đầy ấn tượng khi về nhì NASCAR Cup Series, chỉ kém nhà vô địch Kyle Larson đúng 4 điểm.

Denny Hamlin là một huyền thoại của NASCAR (Ảnh: Getty)

Không chỉ thành công trên đường đua, Hamlin còn là đồng sở hữu đội đua 23XI Racing cùng huyền thoại NBA Michael Jordan.



