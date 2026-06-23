"Nhà cái đến từ châu Mỹ" ra kèo: Ronaldo có khóc ở World Cup 2026 không?

Hơn 221.000 USD đã được đặt cược vào một câu hỏi không liên quan đến chuyên môn bóng đá.

Không phải kèo thắng thua. Không phải kèo ghi bàn. Polymarket, sàn dự đoán trực tuyến có trụ sở tại New York, vừa mở một kèo mà chắc chắn Cristiano Ronaldo không muốn biết đến sự tồn tại của nó: "Liệu anh có bị nhìn thấy khóc trên sân hoặc ghế dự bị trong suốt World Cup 2026 hay không".

Biểu đồ lên xuống như thị trường chứng khoán

Tính đến 14:30 ngày 23/6, hơn 221.000 USD đã được giao dịch. Xác suất hiện ở mức 66% nghiêng về phía "có khóc". Và con số đó không do một "nhà cái" tạo ra, mà hình thành từ hàng nghìn người thật bỏ tiền thật mua bán với nhau theo cơ chế giống hệt thị trường chứng khoán.

Kèo này ra đời từ trận đấu của Bồ Đào Nha ngày 17/6. Đúng ngày hôm trước, Messi ghi hat-trick giúp Argentina thắng Algeria 3-0. Hôm sau, Ronaldo thi đấu mờ nhạt và không có dấu ấn gì sau trận hòa 1-1 trước CHDC Congo. Báo Pháp RMC gọi anh là "vật cản của đội bóng". BBC nhận xét thẳng rằng trận đấu đã bỏ anh lại phía sau. Xác suất khóc trên Polymarket tăng từ 53% lên 75% ngay sau trận đó trước khi ổn định quanh mức hơn 60%.

Màn thể hiện thiếu ấn tượng của Ronaldo là lý do khiến "kèo lạ" này được lên sàn.

Kèo này tồn tại không phải vô cớ. Ronaldo có "tiền sử" khóc tại các giải đấu lớn. Hình ảnh anh gục đầu rời sân ở EURO 2016, những giọt nước mắt sau các kỳ World Cup thất vọng, tất cả đã trở thành một phần không thể tách rời trong hình ảnh của CR7. Ở tuổi 41, đang dự World Cup lần thứ 6 và nhiều khả năng là lần cuối, áp lực cảm xúc đặt lên anh lần này còn lớn hơn bất kỳ lúc nào trước đó.

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Tất nhiên, đây là câu chuyện ở bên kia bờ đại dương. Tại Việt Nam, cá độ bóng đá bị cấm dưới mọi hình thức theo quy định của pháp luật, và chúng tôi không khuyến khích bất kỳ hình thức đặt cược nào.

Nhưng dự đoán thì miễn phí. Vậy theo bạn, Ronaldo có khóc ở World Cup 2026 này không?