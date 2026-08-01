Nhà Beckham lại có biến: Con trai cả được cho là chuẩn bị tung thêm loạt tiết lộ, hình ảnh "gia đình hoàn hảo" lung lay

Brooklyn tuyên bố không hòa giải, chuẩn bị phô bày thêm góc khuất tăm tối nhà Beckham.

Mối quan hệ vốn đã rạn nứt giữa Brooklyn Beckham và gia đình quyền lực nhà Becks đang đứng trước nguy cơ vỡ vụn hoàn toàn khi cậu con trai cả 27 tuổi được cho là chuẩn bị tung ra thêm hàng loạt "bom tấn" truyền thông mới. Động thái này diễn ra không lâu sau khi Brooklyn khiến cả giới giải trí chấn động bằng một tâm thư "hủy diệt" trên Instagram, công khai chĩa mũi nhọn vào chính cha mẹ ruột là David và Victoria Beckham. Nguồn cơn của cuộc chiến gia tộc nảy lửa này được cho là bắt nguồn từ những mâu thuẫn dai dẳng xung quanh Nicola Peltz – người đẹp mà Brooklyn đã chính thức rước về dinh từ tháng 4/2022.

Brooklyn chuẩn bị đưa thêm bằng chứng chống lại bố mẹ (Ảnh: Getty)

Trở lại với bài đăng gây rúng động trước đó, Brooklyn đã không ngần ngại vạch trần góc khuất phía sau cái tên "Brand Beckham". Anh cay đắng tố cáo mẹ ruột đã phá hỏng ngày trọng đại của mình bằng hành động nhảy "thiếu chừng mực" ngay trước mặt 500 quan khách, đồng thời thừa nhận bản thân chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ và bị hạ thấp đến mức đó. Thậm chí, anh thẳng thừng tuyên bố không hề có ý định hòa giải và kiên quyết bước ra khỏi sự thao túng đã kéo dài từ thời thơ ấu.

Theo nguồn tin từ Daily Mail, những gì Brooklyn bóc phốt trên mạng xã hội dường như mới chỉ là "phần nổi của tảng băng trôi". Phía gia đình Beckham hiện đang sống trong bối cảnh vô cùng lo ngại khi nguồn tin thân cận tiết lộ rằng Brooklyn vẫn còn nắm giữ rất nhiều bí mật đời tư và sẵn sàng tung ra bất cứ lúc nào nếu anh muốn.

Vết nứt trong gia tộc quyền lực thực chất đã nhen nhóm ngay từ lễ cưới năm 2022, khi cô dâu Nicola quyết định chọn trang phục của nhà mốt Valentino thay vì thiết kế từ thương hiệu của mẹ chồng. Theo lời Brooklyn, Victoria đã đột ngột hủy việc may váy cho Nicola vào phút chót, buộc cô phải cuỗng cuồng tìm phương án thay thế. Căng thẳng leo thang khi chỉ vài tuần trước ngày cưới, vợ chồng Becks liên tục gây áp lực, thậm chí bị tố tìm cách "dùng tiền" ép con trai cả ký hợp đồng nhượng lại bản quyền thương hiệu tên tuổi – một thỏa thuận ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai của vợ chồng anh và các con sau này.

Rạn nứt nhà Becks ngày càng lớn (Ảnh: Getty)

Không dừng lại ở đó, Brooklyn còn cay đắng vạch trần thái độ coi thường mà gia đình dành cho Nicola. Đỉnh điểm của sự xa cách diễn ra khi vợ chồng anh bay về London để mừng sinh nhật 50 tuổi của David Beckham nhưng lại bị ngó lơ suốt một tuần trong phòng khách sạn. Cựu danh thủ thế giới bị tố đã từ chối mọi cuộc gặp riêng tư, ngoại trừ bữa tiệc hoành tráng rợp ống kính truyền thông, và chỉ đồng ý gặp con trai với điều kiện không được đi cùng con dâu. Sự việc này như một gáo nước lạnh dội thẳng vào nỗ lực hàn gắn của cặp đôi trẻ.

Brooklyn khẳng định, đối với cha mẹ anh, "Thương hiệu Brand Beckham" luôn là ưu tiên số một, còn "tình cảm gia đình" chỉ được đo đếm bằng số lượng bài đăng trên mạng xã hội hay những màn diễn xuất sum vầy trước ống kính. Chính vì vậy, kể từ khi quyết định tự đứng lên bảo vệ bản thân và vợ, anh đã phải nhận vô số đòn tấn công công khai lẫn riêng tư từ chính người nhà. Các em trai của anh cũng bị kéo vào cuộc chiến truyền thông, trước khi đột ngột quay lưng và chặn anh hoàn toàn trên mạng xã hội vào mùa hè vừa qua.

Sau tuyên bố đanh thép rằng chỉ muốn tìm kiếm sự bình yên, riêng tư và hạnh phúc bên người bạn đời, Brooklyn và Nicola đã tự tổ chức lễ gia hạn lời thề nguyện mà hoàn toàn không có sự xuất hiện của bất kỳ thành viên nào trong gia đình Beckham. Trong khi phía đại diện của Brooklyn vẫn giữ im lặng trước các câu hỏi từ báo chí, truyền thông quốc tế nhận định rằng cuộc chiến gia tộc này sẽ chưa thể hồi kết, và bức tranh "gia đình hoàn hảo" mà Victoria cùng David gầy dựng suốt nhiều thập kỷ qua đang phải đối mặt với cơn bão lớn nhất từ trước đến nay.