Nhà Beckham bị "tóm sống"!

David và Victoria Beckham chọn đảo Mallorca (Tây Ban Nha) làm điểm đến cho kỳ nghỉ riêng tư cùng hai con Cruz và Harper, trên chiếc du thuyền sang trọng có tên Seven.

Người ta vẫn nói, kỳ nghỉ đẳng cấp nhất là khi có đủ ba yếu tố: xa hoa, gia đình và… một chút sóng gió biển khơi. Vợ chồng Beckham, sau khi dừng chân ngắn tại Paris, đã lên đường tới Mallorca để tận hưởng những ngày yên bình, tránh xa ống kính paparazzi. Họ yêu cầu đội ngũ chuẩn bị kỹ lưỡng, đưa du thuyền Seven đến cảng Port de Sóller và dọn dẹp mọi thứ thật hoàn hảo trước khi gia đình đến. Cặp đôi nổi tiếng này vốn cực kỳ kỹ tính với vấn đề vệ sinh và an ninh - họ muốn mọi thứ phải sáng bóng và tuyệt đối riêng tư. Kết quả là điều đầu tiên thì thành công, điều thứ hai… thì không, bởi ống kính paparazzi vẫn bắt trọn được những khoảnh khắc hiếm hoi của họ.

Đến và đi lặng lẽ nhưng nhà Beckham vẫn bị paparazzi "tóm sống" khoảnh khắc trên du thuyền sang chảnh (Ảnh: Julián Aguirre - JOAN LLADÓ)

Sau khi đáp xuống Palma bằng chuyên cơ riêng, David Beckham - cựu danh thủ và nay là doanh nhân thành đạt - cùng vợ là Victoria, nhà thiết kế thời trang kiêm cựu thành viên nhóm Spice Girls, di chuyển đến Sóller cùng hai con Cruz và Harper. Hai người con lớn Brooklyn và Romeo không tham gia chuyến đi. Trước đó, Victoria vừa trình làng bộ sưu tập mới tại Paris Fashion Week, còn David đang quảng bá chiến dịch nội y mới hợp tác với Hugo Boss - đánh dấu sự trở lại của anh trong lĩnh vực thời trang sau hơn 10 năm.

Hành trình trên biển của gia đình danh thủ bắt đầu từ cảng Sóller, ngay trước nhà hàng nổi tiếng Suculenta. Từ đây, du thuyền lướt nhẹ dọc bờ Địa Trung Hải, tỏa ra phong vị xa hoa và bình yên. Trong một buổi sáng neo đậu gần khu vực Sa Foradada, giới săn ảnh ghi lại cảnh Cruz tập gập bụng trên boong tàu, trong khi bố mẹ thư giãn tắm nắng - Victoria vẫn cẩn thận che mặt bằng khăn choàng.

David Beckham ngắm nhìn bờ biển Mallorca (Ảnh: J. Aguirre/J. Lladó)

Một điểm dừng khác là cảng Port d'Andratx, nơi Victoria và con gái Harper xuống đất dạo chơi, có đội an ninh đi cùng. Hai mẹ con ghé qua các quầy hàng nhỏ, ngắm trang sức và thử váy mang phong cách Soho, rồi dừng lại uống nước giải khát tại quán cà phê ngoài trời. Với mũ lưỡi trai, kính râm và trang phục thể thao đen toàn bộ, Victoria gần như không bị du khách nhận ra. Cô thể hiện sự thân mật, gần gũi với con gái. Trong khi đó, David nhâm nhi cà phê ở đuôi tàu, còn Cruz ngắm nhìn vịnh biển yên ả. Ngoại trừ buổi dạo ngắn ở Andratx, cả gia đình gần như không rời du thuyền - có lẽ để giữ sự riêng tư tuyệt đối.

Cruz Beckham gập bụng trong khi bố mẹ tắm ánh nắng mặt trời. (Ảnh: J. Aguirre/J. Lladó)

Bữa tối riêng tư cho hai người

Đêm duy nhất cặp đôi Beck-Vic rời tàu là để ăn tối tại nhà hàng ở Port de Sóller - nơi du thuyền neo đậu. Không muốn gây chú ý, họ lặng lẽ thưởng thức bữa tối trong không gian sang trọng: Victoria gọi cá chẽm nướng than cam cùng rau củ nướng, còn David chọn carpaccio cá ngừ bụng. Sau bữa ăn, hai người ngắm trăng và bầu trời đầy sao - một khoảnh khắc lãng mạn hiếm hoi giữa lịch trình bận rộn.

Du thuyền Seven - niềm tự hào của Beckham

Tên Seven mang nhiều ý nghĩa đặc biệt với David Beckham - đó là số áo huyền thoại của anh trong sự nghiệp thi đấu, đồng thời cũng là tên đệm của con gái út Harper Seven. Chiếc du thuyền đến từ thương hiệu Ý Riva, mẫu Riva 130 Bellissima, dài khoảng 40 mét, gồm nhiều phòng nghỉ hạng sang, khu thư giãn, gara chứa đồ chơi thể thao dưới nước, bồn jacuzzi... Giá trị ước tính của siêu du thuyền này lên tới 20 triệu USD, đúng chuẩn phong cách xa hoa của nhà Beckham.

Với chuyến nghỉ dưỡng này, vợ chồng Beckham một lần nữa khẳng định tình yêu dành cho vùng Địa Trung Hải - nơi họ luôn tìm được sự cân bằng giữa nghỉ ngơi, đẳng cấp và những khoảnh khắc đầm ấm bên gia đình.

Theo Ultima Hora.