Nhà báo Anh cảnh báo AFC khi chậm phạt Malaysia sau bê bối "nhập lậu"

Bê bối “nhập tịch lậu” của bóng đá Malaysia tiếp tục gây tranh cãi bóng đá châu Á khi Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) vẫn chưa đưa ra án phạt chính thức, dù các phán quyết từ FIFA và Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) đã xác định sai phạm. Trước sự chậm trễ này, nhà báo nổi tiếng người Anh John Duerden (ESPN) đã lên tiếng cảnh báo rằng nếu AFC không xử lý dứt điểm vụ việc, đây có thể trở thành một bê bối lớn của bóng đá châu lục.

Theo John Duerden, vụ việc gần như đã có kết luận khi cả FIFA lẫn CAS đều xác định Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) vi phạm quy định liên quan đến việc sử dụng các cầu thủ nhập tịch với hồ sơ không hợp lệ. Tuy nhiên, điều khiến dư luận bức xúc là AFC vẫn chưa đưa ra hình phạt cuối cùng đối với đội tuyển Malaysia, dù đã gần một tuần trôi qua kể từ khi CAS bác đơn kháng cáo của FAM.

Nhà báo của ESPN cho rằng sự chậm trễ này khiến nhiều người đặt câu hỏi về tính minh bạch của AFC. Ông nhấn mạnh rằng nếu Malaysia không bị xử lý tương xứng với sai phạm đã được xác nhận, đó sẽ là “một vụ bê bối khác” trong quản trị bóng đá châu Á.

Vụ việc càng trở nên nhạy cảm khi ảnh hưởng trực tiếp đến cục diện bảng F vòng loại Asian Cup 2027 – nơi đội tuyển Việt Nam và Malaysia đang cạnh tranh suất đi tiếp. Theo lịch thi đấu, hai đội sẽ gặp nhau vào 19h00 ngày 31/3 ở lượt cuối, trận đấu được xem là “chung kết bảng” quyết định tấm vé dự vòng chung kết tại Ả Rập Xê Út.

Chính vì vậy, nhiều ý kiến cho rằng AFC cần sớm đưa ra phán quyết trước thời điểm này, để các đội bóng và người hâm mộ biết rõ số phận bảng đấu sẽ đi về đâu một cách minh bạch hơn. Nếu án phạt được công bố sau trận đấu, mọi kết quả trên sân có thể trở nên vô nghĩa, gây tranh cãi lớn.

Trên thực tế, có hai kịch bản lớn đang được bàn luận.

Kịch bản thứ nhất, nếu AFC áp dụng đúng quy định và xử thua 0-3 các trận mà Malaysia sử dụng cầu thủ nhập tịch không hợp lệ, trong đó có các trận gặp Việt Nam và Nepal, cục diện bảng F sẽ thay đổi đáng kể. Khi đó, Malaysia có thể bị trừ toàn bộ điểm số từ những trận thắng liên quan, tạo lợi thế lớn cho đội tuyển Việt Nam trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng.

Trong trường hợp này, thầy trò HLV Kim Sang-sik thậm chí đã có sớm vé dự Asian Cup 2027 trước khi bước vào trận đấu ngày 31/3. Trận Việt Nam – Malaysia khi ấy vẫn mang ý nghĩa cạnh tranh nhưng chỉ về mặt tinh thần, áp lực sẽ giảm đi đáng kể cho đội tuyển Việt Nam.

Kịch bản thứ hai, nếu AFC không xử thua các trận đấu đã diễn ra hoặc chỉ áp dụng án phạt nhẹ với FAM, bảng F sẽ giữ nguyên cục diện hiện tại. Khi đó, cuộc đối đầu ngày 31/3 gần như chắc chắn trở thành trận đấu “một mất một còn” giữa hai đội tuyển hàng đầu Đông Nam Á, mà phần khó hơn nghiêng về tuyển Việt Nam. Đội chủ nhà sẽ cần chiến thắng Malaysia với tỷ số cực đậm mới mong đi tiếp.

Điều khiến nhiều người lo ngại là việc AFC chậm ra quyết định có thể khiến trận đại chiến này diễn ra trong bầu không khí thiếu rõ ràng về pháp lý. Một số chuyên gia cho rằng nếu phán quyết được đưa ra sau trận đấu, mọi tranh cãi sẽ còn kéo dài, đặc biệt nếu kết quả trên sân không trùng khớp với kết quả có thể bị điều chỉnh sau đó.

Trong bối cảnh ấy, lời cảnh báo của John Duerden phản ánh nỗi lo chung của giới quan sát: bóng đá châu Á cần một quyết định rõ ràng và kịp thời để bảo vệ tính công bằng của các giải đấu. Với vòng loại Asian Cup 2027 đang bước vào giai đoạn quyết định, phán quyết của AFC không chỉ ảnh hưởng tới Malaysia, mà còn tác động trực tiếp đến cuộc đua của cả bảng đấu – trong đó có đội tuyển Việt Nam.

Tất cả vì thế đang chờ đợi câu trả lời từ AFC trước khi trận đấu ngày 31/3 diễn ra, thời điểm có thể định đoạt số phận của cả bảng F.

Trong một diễn biến khác, ĐT Việt Nam vẫn đang cố tập trung tối đa, tránh không bị phân tâm vì việc AFC có ra quyết định sớm hay muộn, dồn toàn lực chuẩn bị đấu "sống mái" với Malaysia. Vào lúc 19h00 ngày 26/3, đội cũng sẽ có trận giao hữu với Bangladesh để chuẩn bị đại chiến Những chú hổ.