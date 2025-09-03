Nguyễn Xuân Son trở lại CLB Nam Định, mang tin vui cho HLV Kim Sang-sik

Sau quãng thời gian về thăm quê nhà Brazil, tiền đạo Nguyễn Xuân Son đã trở lại với CLB Nam Định. Trong những hình ảnh mới nhất do đội bóng thành Nam đăng tải, Xuân Son tích cực tập luyện với bóng trên mặt sân cỏ.

Nguyễn Xuân Son tích cực tập luyện

Cường độ các bài tập dành cho chân sút 28 tuổi đang dần được tăng lên. Xuân Son đã có thể di chuyển một cách tương đối linh hoạt và chuyền bóng bằng cả 2 chân. Dự kiến trong những tháng tiếp theo, tiền đạo cao 1m86 sẽ có những bài tập tranh chấp tay đôi ở mức độ cao hơn và bắt đầu tham gia các trận đấu tập.

CLB Nam Định kỳ vọng Nguyễn Xuân Son sẽ tái xuất đấu trường V.League trong giai đoạn lượt về. Trước đó, đội chủ sân Thiên Trường đã không đăng ký Xuân Son vào danh sách thi đấu lượt đi V.League 2025/26.

Chân sút 28 tuổi đã trải qua 8 tháng vắng bóng trên sân cỏ kể từ sau chấn thương tại trận chung kết lượt về AFF Cup 2024. Quá trình phẫu thuật và tập luyện phục hồi của Xuân Son được theo dõi bởi đội ngũ chuyên gia hàng đầu.

Xuân Son có thể trở lại thi đấu vào cuối năm 2025

Những tín hiệu tích cực từ Xuân Son là tin vui đối với HLV Kim Sang-sik. Cầu thủ sinh năm 1997 đóng góp quan trọng trong chức vô địch AFF Cup 2024 với 7 bàn thắng chỉ sau 5 trận đấu. Hàng công đội tuyển Việt Nam thời gian qua gặp nhiều khó khăn khi thiếu vắng Xuân Son. Nếu quá trình phục hồi tiếp tục diễn ra đúng kế hoạch, Vua phá lưới AFF Cup 2024 sẽ kịp trở lại tuyển Việt Nam cho trận gặp Malaysia diễn ra tháng 3/2026.