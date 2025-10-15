Nguyễn Xuân Son sắp trở lại nhưng ĐT Việt Nam không thể tệ thế này!

Sự trở lại đầy hứa hẹn của tiền đạo Nguyễn Xuân Son sau 10 tháng điều trị chấn thương dây chằng đã tạo ra những kỳ vọng lớn lao cho tuyển Việt Nam. Vào ngày 11/10, Xuân Son đã có màn tái xuất ấn tượng trong trận đấu giao hữu giữa Nam Định và đội trẻ PVF-CAND. Đây là bước khởi đầu quan trọng sau thời gian dài vắng mặt, nhưng liệu anh có thể gánh vác toàn bộ trách nhiệm trên vai mình?

Nhà báo Cho Sungryong từ tờ Sports-G (Hàn Quốc) đã chia sẻ: "Xuân Son là cầu thủ quan trọng của tuyển Việt Nam. Tôi từng chứng kiến màn trình diễn của anh ấy tại ASEAN Cup 2024, và anh là một trong những cầu thủ xuất sắc." Việc Xuân Son trở lại đã nhận được sự chú ý mạnh mẽ từ truyền thông và người hâm mộ, nhất là khi đội tuyển Malaysia vừa ghi được chiến thắng lớn 5-1 trước Lào, trong khi Việt Nam chỉ thắng 1-0 trước Nepal.

Xuân Son bắt đầu trở lại trong màu áo CLB Nam Định. Liệu anh có thể sớm trở lại, vực dậy ĐT Việt Nam?

Xuân Son đã ghi đến 7 bàn chỉ sau 5 trận tại ASEAN Cup 2024, chiếm 50% tổng số bàn thắng của tuyển Việt Nam, điều này khẳng định giá trị của anh trong đội hình. Tuy nhiên, theo nhà báo Sungryong, không thể chỉ dựa vào một mình Xuân Son trong một hệ thống thi đấu thiếu sự gắn kết. Ông chỉ ra rằng những vấn đề trong việc kết nối các tuyến của đội tuyển cần phải được khắc phục.

"Xuân Son trở lại, Malaysia chắc chắn sẽ tìm cách khắc chế để hạn chế sức mạnh của anh ấy. Đó là điều đương nhiên" - nhà báo người Hàn Quốc viết.

Trong trận đấu với Nepal, dù có đến 77% thời gian kiểm soát bóng và 14 cú sút, nhưng bàn thắng duy nhất cho ĐTVN lại đến từ một pha phản lưới nhà. Điều này cho thấy mặc dù Xuân Son có thể là nhân tố chủ chốt, nhưng anh cần sự hỗ trợ từ các đồng đội để có thể phát huy tối đa khả năng của mình.

Mặt khác, sự hiện diện của các cầu thủ trẻ trong đội hình là một tín hiệu tích cực. HLV Kim Sang-sik đã mạnh dạn trao cơ hội cho những cầu thủ U23, cho thấy sự chuyển giao trong đội hình. Theo nhận định của ông Sungryong, những cầu thủ trẻ cần có nhiều hơn nữa cơ hội thi đấu để tích lũy kinh nghiệm và phát triển kỹ năng.

Đối với tương lai của tuyển Việt Nam, việc duy trì kết quả trong quá trình chuyển giao này sẽ là một thách thức lớn. Đội tuyển cần một hệ thống thi đấu gắn kết và định hướng rõ ràng để có thể tiến xa hơn trong các giải đấu sắp tới, đặc biệt là trong hành trình hướng tới VCK Asian Cup 2027. Khả năng trở lại của Xuân Son chắc chắn sẽ được theo dõi sát sao, cùng với hy vọng rằng anh sẽ mang lại sức mạnh cho đội tuyển trong những trận đấu tới.