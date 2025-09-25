Nguyễn Xuân Son nhận tin kém vui khi đang cố trở lại ĐT Việt Nam

Nguyễn Xuân Son, một trong những ngôi sao sáng giá của bóng đá Việt Nam, đang trải qua thời gian khó khăn khi phải đối mặt với chấn thương. Theo thông tin mới nhất từ Transfermarkt, cầu thủ này đã tụt xuống vị trí thứ 9 trong danh sách những cầu thủ đắt giá nhất tại V.League, với giá trị hiện tại chỉ còn 650 nghìn euro, giảm từ mức 700 nghìn euro trước đó. Điều này diễn ra trong bối cảnh nhiều ngoại binh mới gia nhập V.League, như Percy Tau từ Nam Định FC và Matheus Felipe từ CA TP.HCM, họ đều được định giá lên tới 1 triệu euro.

CLB Nam Định hiện đang sở hữu đội hình có tổng giá trị lên đến 10,64 triệu euro, chủ yếu nhờ vào sự hiện diện của các ngoại binh chất lượng. Mặc dù Nguyễn Xuân Son vẫn đang trong quá trình phục hồi, anh đã trở lại tập luyện tại CLB dưới sự giám sát của một chuyên gia thể lực đến từ Brazil.

Chú thích ảnh

Chấn thương đã khiến anh phải nghỉ thi đấu trong thời gian dài, mặc dù trước đó, anh đã ghi 7 bàn sau 7 trận tại V.League 2024/25, trở thành chân sút số một của Nam Định và một niềm hy vọng lớn cho đội tuyển quốc gia. Thành tích này đã giúp anh được CLB gia hạn hợp đồng dài hạn đến năm 2031, thể hiện sự tin tưởng mà Nam Định đặt vào anh.

Mặc dù việc tụt hạng trong bảng giá trị chuyển nhượng có thể là một tin kém vui, nhưng điều mà người hâm mộ thực sự mong đợi là sự trở lại của Nguyễn Xuân Son trên sân cỏ. Trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Brazil hồi tháng 8, anh đã chia sẻ: "Tôi cảm thấy rất ổn, đang trong giai đoạn phục hồi cơ bắp. Sớm thôi tôi sẽ tập lại với bóng và trở lại 100%."

Nguyễn Xuân Son, tên đầy đủ là Rafaelson Bezerra Fernandes, sinh năm 1997, đã có một hành trình dài từ thành phố Pirapemas, Brazil đến V.League. Sau 5 năm theo đuổi sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp, anh đã trở về Việt Nam để thi đấu và đã có những đóng góp đáng kể cho bóng đá Việt Nam qua các CLB như Nam Định FC, Đà Nẵng FC và Bình Định FC.

Người hâm mộ rất kỳ vọng vào sự trở lại mạnh mẽ của anh trên sân, nơi mà anh có thể tiếp tục khẳng định vị thế của mình trong lòng người yêu bóng đá.