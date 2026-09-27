Nguyễn Xuân Son gặp chấn thương đáng tiếc, có nguy cơ nghỉ hết FIFA ASEAN Cup

Tiền đạo Nguyễn Xuân Son phải rời sân sớm trong trận Việt Nam thắng Philippines 1-0.

Sau nỗ lực đi bóng ở phút 60 trận đấu Việt Nam vs Philippines, tiền đạo Nguyễn Xuân Son trượt chân ngã xuống sân. Anh không va chạm trực tiếp với cầu thủ nào trong tình huống này. Ngay sau pha bóng này, Xuân Son phải rời sân nhường chỗ cho Hai Long.

Trong buổi họp báo sau trận, HLV Kim Sang-sik tiết lộ: "Với cầu thủ Xuân Son, dường như cậu ấy dính chấn thương gân kheo. Là một HLV, tôi cảm thấy rất đau lòng. Cậu ấy có vẻ khá đau, nhưng tôi mong rằng đây không phải là một chấn thương quá nghiêm trọng”.

Đây không phải lần đầu tiên Nguyễn Xuân Son dính chấn thương trong 1 trận đấu của đội tuyển Việt Nam

Mức độ cụ thể của chấn thương mà Xuân Son gặp phải sẽ được xác định sau khi khám một cách chi tiết. Nhưng nguy cơ tiền đạo 29 tuổi phải nghỉ hết FIFA ASEAN Cup 2026 là không hề nhỏ.

Giải đấu diễn ra với mật độ dày, nếu vào chung kết, đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu trận cuối cùng vào ngày 5/10. Với thời gian ngắn như vậy, Xuân Son khó lòng kịp thời bình phục và đạt thể trạng tốt để vào sân thi đấu. HLV Kim Sang-sik cũng sẽ không mạo hiểm với cậu học trò.

Trong danh sách 23 cầu thủ mà ông Kim mang đến FIFA ASEAN Cup 2026, ngoài Xuân Son còn 1 số cái tên có thể chơi ở vị trí tiền đạo cắm là Đình Bắc, Williams Minh Hoàng và Đỗ Hoàng Hên.

Trận đấu tiếp theo của tuyển Việt Nam tại giải đấu là gặp Thái Lan lúc 20h00 ngày 29/9.