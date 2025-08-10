Nguyễn Trần Duy Nhất thua đáng tiếc tại bán kết World Games 2025

Duy Nhất lỡ cơ hội bảo vệ HCV tại World Games 2025.

Ngày 9-8 theo giờ địa phương tại Trung Quốc, Nguyễn Trần Duy Nhất đã tranh tài bán kết hạng cân 57kg nam gặp đối thủ Shelesko Dmytro (Ukraine). Trong cả 3 hiệp đấu, 2 võ sĩ đã ra các đòn quan trọng để giành điểm.

Tuy nhiên, các trọng tài đã chấm điểm chiến thắng 29-28 dành cho Shelesko Dmytro (Ukraine). Nguyễn Trần Duy Nhất để thua tại bán kết nên hết cơ hội bảo vệ ngôi vô địch từng giành được năm 2022. Tuy nhiên, võ sĩ của đội muay Việt Nam sẽ thi đấu tranh HCĐ trước đối thủ Rolland Daren Louis Jose (Pháp) trong ngày 10-8.

Nguyễn Trần Duy Nhất là võ sĩ muay duy nhất của Việt Nam giành suất chính thức dự World Games 2025. Đội tuyển muay Việt Nam đặt mục tiêu cho Duy Nhất là nỗ lực giành kết quả tốt nhất ở Đại hội năm nay. Hiện tại, Duy Nhất đã ở tuổi 36 và dần vắng mặt trong các giải đấu để chuyển sang làm huấn luyện.

Sau trận tranh HCĐ ở ngày 10-8, Duy Nhất sẽ là VĐV đầu tiên của Việt Nam kết thúc nội dung thi đấu tại World Games 2025. Năm nay, chúng ta tham dự 7 môn và không thành lập Đoàn thể thao Việt Nam. Các đội tuyển góp mặt tại World Games 2025 dựa trên lịch thi đấu nội dung đã được ban hành. Ba năm trước tại World Games 2022, chúng ta giành 2 HCV với kết quả của Dương Thúy Vi (wushu) và Nguyễn Trần Duy Nhất (muay). Hai tuyển thủ đều tham dự World Games 2025.