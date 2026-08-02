Nguyễn Thùy Linh không thể tạo nên bất ngờ trước thần đồng 17 tuổi Tanvi Sharma, chấp nhận ngôi á quân Taipei Open 2026 và tiếp tục lỡ hẹn với danh hiệu Super 300.

Nguyễn Thùy Linh đã không thể chạm tay vào chức vô địch Taipei Open 2026 khi để thua tài năng trẻ Tanvi Sharma (Ấn Độ) với cùng tỷ số 16-21 ở cả hai game trong trận chung kết đơn nữ diễn ra trưa 2/8.

Ngay từ những điểm số đầu tiên, Tanvi Sharma cho thấy sự tự tin với lối đánh tốc độ cao và khả năng điều cầu biến hóa. Tay vợt 17 tuổi liên tục dồn Thùy Linh vào thế phòng ngự bằng những pha đánh sâu về hai góc sân trước khi tung ra các cú đập uy lực để sớm tạo cách biệt.

Dù gặp nhiều khó khăn, Thùy Linh vẫn kiên trì bám đuổi. Tay vợt số một Việt Nam từng rút ngắn khoảng cách xuống còn 8-10 rồi 15-19 ở game đầu, nhưng không thể lật ngược tình thế và chấp nhận thất bại 16-21.

Nguyễn Thùy Linh thêm một lần lỡ hẹn danh hiệu Super 300 sau thất bại ở chung kết Taipei Open.

Bước sang game hai, đại diện Việt Nam khởi đầu đầy hứng khởi khi ghi liền ba điểm. Tuy nhiên, Tanvi nhanh chóng điều chỉnh chiến thuật, kéo đối thủ vào những loạt cầu bền và tận dụng khả năng phản công sắc bén để vượt lên dẫn trước.

Thùy Linh nhiều lần thu hẹp khoảng cách, song bản lĩnh cùng nền tảng thể lực sung mãn giúp tay vợt trẻ người Ấn Độ duy trì lợi thế. Ở những điểm số quyết định, Thùy Linh cứu thành công ba championship point liên tiếp nhưng vẫn không thể ngăn Tanvi Sharma khép lại game đấu với tỷ số 21-16.

Chiến thắng sau hai game giúp Tanvi Sharma đăng quang ngôi vô địch Taipei Open 2026, đồng thời tiếp tục khẳng định vị thế của một trong những tài năng trẻ triển vọng nhất cầu lông thế giới.

Về phía Nguyễn Thùy Linh, tay vợt quê Phú Thọ khép lại giải đấu với ngôi á quân cùng khoản thưởng 9.500 USD. Đây cũng là lần thứ năm cô góp mặt ở một trận chung kết thuộc hệ thống BWF World Tour Super 300 nhưng vẫn chưa thể giành danh hiệu đầu tiên. Dù vậy, hành trình vào chung kết tại Đài Bắc (Trung Quốc) vẫn là kết quả tích cực, hứa hẹn tạo thêm động lực để Thùy Linh hướng tới các giải đấu quan trọng sắp tới.