Nguyễn Thùy Linh lần đầu tiên tiến vào vòng 3 giải cầu lông vô địch thế giới 2025

Nguyễn Thùy Linh ăn mừng chiến thắng ở vòng 2.

Nguyễn Thùy Linh thi đấu xuất sắc ở vòng đầu tiên, khi đánh bại cựu vô địch thế giới Ratchanok Intanon. Tuy nhiên, tay vợt nữ số 1 Việt Nam đã có một trận đấu không dễ dàng trước Kirsty Gilmour, hiện đang xếp hạng 31 thế giới. Tay vợt người Scotland khởi đầu ấn tượng và giành được 11/18 điểm đầu tiên. Thùy Linh bứt phá mạnh mẽ kể từ sau điểm số thứ 11 của đối thủ, cô ghi 5 điểm liên tiếp để vượt lên dẫn trước 12-11.

Tay vợt hạng 22 thế giới hoàn toàn áp đảo đối thủ trong phần còn lại của set thứ nhất để giành chiến thắng với tỷ số 21-17. Kirsty Gilmour chơi tốt hơn trong set 2 và liên tục giằng co từng điểm số với Thùy Linh, nhưng chiến thắng chung cuộc trong trận đấu thuộc về tay vợt đến từ Việt Nam. Thùy Linh thể hiện được bản lĩnh vững vàng trong thời khắc quyết định, ghi 3 điểm liên tiếp vào thời điểm bị đối thủ dẫn trước 21-20, giành chiến thắng ở set 2 với tỷ số 23-21.

Chiến thắng thuyết phục trước Kirsty Gilmour đã đưa Thùy Linh vào vòng 3 giải cầu lông vô địch thế giới 2025. Đối thủ tiếp theo của tay vợt nữ số 1 Việt Nam là hạt giống số 4 Chen Yufei, người đã đánh bại Mia Blichfeldt. Tay vợt người Trung Quốc từng đoạt tấm HCV Olympic Tokyo 2020 và đã đạt được vị trí số 1 thế giới vào năm 2019. Chen Yufei giành được rất nhiều danh hiệu cao quý trong sự nghiệp thi đấu cầu lông chuyên nghiệp. Đây sẽ là một "ngọn núi" rất lớn mà Nguyễn Thùy Linh phải đối mặt ở giải đấu lần này.