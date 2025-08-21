Nguyễn Thúy Hiền về thứ ba vòng loại 100m nữ ở giải bơi vô địch trẻ thế giới 2025

Nguyễn Thúy Hiền đã nỗ lực thi đấu nội dung đầu tiên tại giải bơi vô địch trẻ thế giới 2025. Ảnh: VASA

Giải đấu khởi tranh ngày 20-8 theo giờ địa phương tại Romania. Ngay ngày đầu, chúng ta có Nguyễn Thúy Hiền thi đấu vòng loại 100m tự do nữ. Thúy Hiền góp mặt ở lượt đấu thứ 8 của cự ly để tranh tài trước các đối thủ của đội Phần Lan, Singapore, Kazakhstan, Ba Lan, Nam Phi, Indonesia, Croatia, Mexico… Nữ tuyển thủ của chúng ta đã kết thúc thi đấu với thành tích 56”93, đứng vị trí thứ 3 lượt vòng loại. Đáng tiếc cho Thúy Hiền khi kết quả này chưa giúp cô lọt vào chung kết cự ly. Chung cuộc, Thúy Hiền đứng vị trí 27 của nội dung.

Cùng ngày thi đấu, VĐV Trần Văn Nguyễn Quốc dự vòng loại 200m tự do nam. Nội dung có 11 lượt đấu vòng loại. Nguyễn Quốc đã thi đấu lượt thứ 11 của vòng loại nhưng chỉ về đích thứ 10 với thành tích 1’52”72. Thông số chưa đủ giúp Trần Văn Nguyễn Quốc có suất tham dự chung kết nội dung.

Trên bảng kết quả chung cuộc sau vòng loại, Trần Văn Nguyễn Quốc đứng vị trí 34 trong tổng số 107 VĐV đã thi đấu.

Trong khi đó, VĐV Dương Văn Hoàng Quy góp mặt cự ly 200m hỗn hợp cá nhân nam. Tuyển thủ trẻ của đội tuyển bơi Việt Nam đạt thành tích 2’06”48 nên đứng hạng 31 chung cuộc.

Đội tuyển bơi trẻ Việt Nam tham dự giải với các gương mặt Nguyễn Thúy Hiền, Nguyễn Ngọc Tuyết Hân, Nguyễn Khả Nhi, Dương Văn Hoàng Quy và Trần Văn Nguyễn Quốc.