Nguyễn Thị Tâm thua nhà vô địch Olympic, lỡ huy chương vàng ASIAD 2026

Võ sĩ Nguyễn Thị Tâm giành huy chương bạc boxing nữ hạng 51 kg ASIAD 2026 sau khi thua Wu Yu (Trung Quốc) trong trận chung kết.

Bước vào trận chung kết hạng cân 51kg nữ ASIAD 2026 ngày 2/10, Nguyễn Thị Tâm đối đầu thử thách rất lớn mang tên Wu Yu, đương kim vô địch Olympic. Hai ngày trước, tay đấm Việt Nam gây ấn tượng khi vượt qua cựu vô địch thế giới Alua Balkibekova (Kazakhstan) để giành quyền vào chung kết.

Nguyễn Thị Tâm có lợi thế về chiều cao và sải tay, nhưng Wu Yu cho thấy khả năng di chuyển linh hoạt ngay từ hiệp đầu tiên. Võ sĩ Trung Quốc liên tục thay đổi vị trí, hạn chế khoảng trống để đại diện Việt Nam phát huy những cú đấm thẳng và đấm vòng sở trường.

Wu Yu cũng chủ động áp sát ở nhiều thời điểm, tung các tổ hợp đòn bằng hai tay ở cự ly gần. Khả năng di chuyển và chọn thời điểm ra đòn giúp nhà vô địch Olympic chiếm ưu thế rõ rệt.

Nguyễn Thị Tâm mang về tấm huy chương bạc cho Đoàn thể thao Việt Nam.

Kết thúc hiệp một, 4 trong 5 giám định chấm điểm 10 cho Wu Yu. Sang hiệp hai, thế trận tiếp tục nghiêng về võ sĩ chủ nhà khi cả 5 giám định đều chấm cô thắng hiệp.

Ở thế buộc phải tấn công trong hiệp cuối, Nguyễn Thị Tâm thi đấu quyết liệt hơn và có những pha ra đòn chính xác. Tuy nhiên, khoảng cách được Wu Yu tạo ra trong hai hiệp đầu quá lớn để võ sĩ Việt Nam có thể đảo ngược tình thế.

Sau ba hiệp, Nguyễn Thị Tâm thua 0-5 theo điểm số của các giám định, qua đó nhận huy chương bạc hạng 51 kg nữ. Đây cũng là tấm huy chương bạc đầu tiên của boxing Việt Nam tại một kỳ ASIAD.

Huy chương của Nguyễn Thị Tâm là tấm HCB thứ hai của Đoàn Thể thao Việt Nam trong ngày thi đấu 2/10. Trước đó, Châu Ngọc Tuyết Sang về nhì nội dung taekwondo thực tế ảo sau trận chung kết với đại diện Philippines.

Trên bảng tổng sắp , Đoàn Thể thao Việt Nam hiện có 2 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 19 huy chương đồng tại ASIAD 2026.