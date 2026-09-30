Nguyễn Thị Tâm hạ nhà vô địch thế giới, tranh HCV với võ sĩ sừng sỏ của Trung Quốc

Nguyễn Thị Tâm đánh bại Alua Balkibekova (Kazakhstan) 5-0, vào chung kết boxing ASIAD 2026 gặp đương kim vô địch Olympic Wu Yu của Trung Quốc.

Trưa 30/9, Nguyễn Thị Tâm đánh bại Alua Balkibekova (Kazakhstan) tại trận bán kết hạng 51kg nữ môn boxing tại ASIAD 2026 để giành quyền vào chung kết. Đây được đánh giá là thử thách lớn với đại diện Việt Nam bởi Balkibekova thuộc nhóm những võ sĩ hàng đầu thế giới ở hạng cân này.

Tuy nhiên, Nguyễn Thị Tâm có màn trình diễn thuyết phục tại nhà thi đấu Nishio Gymnasium. Võ sĩ Việt Nam duy trì khả năng di chuyển linh hoạt, kiểm soát khoảng cách và lựa chọn thời điểm ra đòn hợp lý. Sau 3 hiệp đấu, cả 5 giám định đều chấm phần thắng cho Nguyễn Thị Tâm. Cô vượt qua Balkibekova với tỷ số tuyệt đối 5-0, qua đó giành quyền vào chung kết.

Nguyễn Thị Tâm đánh bại Alua Balkibekova (Kazakhstan) tại trận bán kết hạng 51kg nữ môn boxing tại ASIAD 2026.

Chiến thắng của Nguyễn Thị Tâm càng đáng chú ý khi Balkibekova sở hữu bảng thành tích nổi bật. Võ sĩ Kazakhstan từng hai lần vô địch châu Á và hai lần vô địch giải thế giới. Theo bảng xếp hạng World Boxing công bố hồi tháng 6/2026, Balkibekova đứng thứ ba thế giới ở hạng 51kg nữ.

Trước trận bán kết, Balkibekova cũng cho thấy phong độ tốt tại ASIAD 2026. Cô đánh bại Yuna Nishinaka của chủ nhà Nhật Bản với tỷ số 3-2 ở tứ kết. Trong khi đó, Nguyễn Thị Tâm thắng tuyệt đối 5-0 trước Bak Chorong (Hàn Quốc) để chắc chắn có ít nhất tấm huy chương đồng.

Việc tiếp tục vượt qua Balkibekova giúp Nguyễn Thị Tâm tiến thêm một bước so với thành tích huy chương đồng ASIAD 2018. Tay đấm Việt Nam từng giành huy chương bạc giải vô địch thế giới năm 2023 và hai lần vô địch châu Á, qua đó được xem là một trong những niềm hy vọng lớn nhất của boxing Việt Nam tại kỳ đại hội năm nay.

Đối thủ Balkibekova sở hữu bảng thành tích nổi bật.

Ở trận chung kết diễn ra lúc 11h ngày 1/10 (giờ Việt Nam), Nguyễn Thị Tâm tiếp tục phải đối mặt với thử thách rất lớn là Wu Yu của Trung Quốc.

Wu Yu là một trong những tên tuổi nổi bật nhất của boxing nữ Trung Quốc hiện nay. Võ sĩ này giành chức vô địch thế giới năm 2023 và là đương kim vô địch Olympic. Trên bảng xếp hạng World Boxing tháng 6/2026, Wu Yu đứng số một thế giới ở hạng 51kg nữ, cao hơn 2 bậc so với Balkibekova.

Tại ASIAD 2026, Wu Yu cũng thể hiện sức mạnh ngay từ những vòng đầu. Ở tứ kết, tay đấm Trung Quốc vượt qua Oyuntsetseg Yesugen của Mông Cổ với tỷ số tuyệt đối 5-0 để giành quyền vào bán kết.