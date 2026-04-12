Nguyễn Thị Oanh và Nguyễn Trung Cường tỏa sáng, 10.000 runner thắp bùng “Hào khí Thăng Long”

Sáng 12/04/2026, giải chạy Tay Ho Half Marathon 2026 Powered by BIM Group chính thức khởi tranh tại khu vực Hồ Tây, đánh dấu mùa giải thứ 6 với quy mô kỷ lục hơn 10.000 vận động viên. Không chỉ là một cuộc đua thể thao, sự kiện đã trở thành hành trình kết nối cộng đồng và lan tỏa tinh thần “Hào khí Thăng Long” giữa lòng Hà Nội.

Ngay từ tờ mờ sáng, phố đi bộ Trịnh Công Sơn đã rộn ràng không khí tranh tài. Các runner tham gia ở ba cự ly 5km, 15km và 21km, băng qua những cung đường mang đậm dấu ấn lịch sử như chùa Trấn Quốc hay phủ Tây Hồ. Trong không gian giao thoa giữa hiện đại và di sản, từng bước chân như góp phần tái hiện nhịp đập nghìn năm của vùng đất kinh kỳ.

Tâm điểm của đường đua bán marathon 21km gọi tên hai vận động viên hàng đầu Việt Nam. Ở nội dung nam, Nguyễn Trung Cường đã xuất sắc cán đích đầu tiên với thành tích 1 giờ 12 phút 36 giây. Chiến thắng của anh được định đoạt trong khoảnh khắc nghẹt thở khi chỉ hơn người về nhì đúng 1 giây. Màn bứt tốc mạnh mẽ ở những km cuối không chỉ thể hiện bản lĩnh mà còn khẳng định vị thế của Cường trong làng chạy đường dài Việt Nam.

Trong khi đó, ở nội dung nữ, Nguyễn Thị Oanh tiếp tục chứng minh đẳng cấp khi về nhất với thời gian 1 giờ 18 phút 26 giây. Với phong độ ổn định và chiến thuật hợp lý, Oanh duy trì khoảng cách an toàn trước các đối thủ, qua đó nối dài chuỗi thành tích ấn tượng ở các giải chạy lớn. Sự xuất hiện của cô luôn là bảo chứng cho chất lượng chuyên môn và sức hút của giải đấu.

Bên cạnh thành tích nổi bật của Oanh và Cường, giải đấu còn ghi nhận sự tiến bộ rõ rệt của các vận động viên phong trào lẫn chuyên nghiệp, tạo nên những cuộc cạnh tranh hấp dẫn trên toàn bộ cung đường.

Đại diện Ban tổ chức, ông Vũ Văn Phong cho biết giải không chỉ dừng lại ở yếu tố thi đấu mà còn hướng đến việc quảng bá hình ảnh Hà Nội và xây dựng cộng đồng sống tích cực. Công tác chuẩn bị được triển khai kỹ lưỡng trong nhiều tháng, từ nâng cấp mặt đường đến đảm bảo hệ thống chiếu sáng, nhằm mang lại trải nghiệm tốt nhất cho các vận động viên.

Sự kiện cũng tạo cú hích đáng kể cho kinh tế Thủ đô khi thu hút hơn 1.500 vận động viên quốc tế cùng gia đình, kéo theo nhu cầu lớn về lưu trú, ẩm thực và dịch vụ du lịch. Điểm nhấn đặc biệt của mùa giải năm nay là chiếc huy chương hình rồng bay – biểu tượng cho tinh thần chinh phục và niềm tự hào Thăng Long.

Sau 6 mùa tổ chức, Tay Ho Half Marathon đã khẳng định vị thế là giải bán marathon hàng đầu Việt Nam, nơi thể thao, văn hóa và cộng đồng hòa quyện. Và giữa bản giao hưởng rực lửa ấy, dấu ấn của Nguyễn Thị Oanh và Nguyễn Trung Cường chính là những nốt cao đầy cảm xúc, góp phần làm nên một mùa giải đáng nhớ.