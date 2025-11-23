Nguyễn Thị Oanh - nhà vô địch bền bỉ

Trong các tuyển thủ điền kinh đang nỗ lực từng ngày, Nguyễn Thị Oanh là cái tên nổi bật, gánh trọn kỳ vọng của Việt Nam.

Thách thức lớn từ Thái Lan

Điền kinh từ lâu đã là "mỏ vàng" của thể thao Việt Nam tại SEA Games. Từ 16 HCV năm 2019 đến 22 HCV tại SEA Games 31 trên sân nhà, điền kinh liên tục đóng vai trò chủ lực. Dù chỉ giành 12 HCV tại SEA Games 32 - 2023 nhưng đoàn Việt Nam vẫn xếp hạng nhì khu vực, chỉ sau Thái Lan.

Ở kỳ đại hội tại Campuchia, các tuyển thủ Việt Nam để lại dấu ấn khá đậm nét. Nguyễn Thị Oanh một mình mang về 4 HCV ở các nội dung 1.500 m, 5.000 m, 10.000 m và 3.000 m vượt chướng ngại vật, đạt tổng số 12 HCV qua 4 kỳ đại hội - ngang bằng kỷ lục của Nguyễn Thị Huyền trước đây. Nguyễn Trung Cường hay đội tiếp sức 4x400 m nữ cũng tạo tiếng vang khi tiệm cận trình độ châu Á.

Nguyễn Thị Oanh (bìa phải) được kỳ vọng sẽ đem về nhiều HCV cho điền kinh Việt Nam (Ảnh: NGỌC LINH)

Tổng Thư ký Liên đoàn Điền kinh Việt Nam, ông Nguyễn Mạnh Hùng, cho biết đội đặt mục tiêu giữ vững ngôi á quân và nỗ lực bứt phá thêm một số nội dung", với 12 HCV được xem là chắc chắn, thêm 6 - 7 nội dung có khả năng tranh vàng.

Tuy nhiên, khác với các kỳ đại hội trước, Việt Nam sẽ vấp phải sự cạnh tranh quyết liệt từ Thái Lan - nước chủ nhà với nhiều VĐV trẻ tài năng, đặc biệt ở các nội dung 100 m, 200 m, nhảy cao và ném lao.

Khẳng định vị thế

Trong bối cảnh Trần Thị Nhi Yến chia tay đường chạy để theo đuổi việc học, còn Nguyễn Thị Huyền chính thức giã từ sự nghiệp thi đấu, mọi kỳ vọng đều dồn lên vai Nguyễn Thị Oanh. Ở tuổi 30, Oanh vẫn duy trì phong độ ổn định đáng nể ở các nội dung trung bình và dài - vốn đòi hỏi sự bền bỉ, nền tảng thể lực và tâm lý "thép".

HLV Nguyễn Mạnh Hiếu đánh giá Oanh đủ sức bảo vệ thành tích cả 4 nội dung sở trường tại SEA Games 33. Thành tích của cô trong 2 năm qua là minh chứng: Vô địch 1.500 m quốc gia 7 năm liền, giành trọn bộ HCV 1.500 m, 3.000 m vượt chướng ngại vật, 5.000 m và 10.000 m tại Giải Vô địch quốc gia 2025. Ngoài những cuộc đua đường dài, Oanh còn thường xuyên tham gia các giải marathon và điền kinh quốc tế để duy trì phong độ đỉnh cao.

Đội tuyển điền kinh hiện tập huấn trong nước, luân phiên giữa Tam Đảo, Miếu Môn và Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia để hoàn thiện sức bền, tốc độ lẫn kỹ thuật. Nhưng dù chương trình huấn luyện có thay đổi thế nào, Nguyễn Thị Oanh vẫn là tâm điểm bởi cô là người được kỳ vọng sẽ tạo nên sự khác biệt trên đường chạy.

Hình mẫu của thế hệ trẻ

SEA Games 32 - 2023 là cột mốc đưa Nguyễn Thị Oanh trở thành biểu tượng của thể thao Việt Nam. Chỉ trong 2 ngày, cô giành 4 HCV - kỳ tích chưa từng có trong lịch sử Đông Nam Á. Sau thành công ấy, mỗi lần Oanh bước ra đường chạy, người hâm mộ gần như tin chắc rằng Việt Nam sẽ có HCV.

Điều làm nên vị thế của Oanh không chỉ là bảng thành tích đồ sộ mà còn là cách cô chinh phục nó. Nền tảng thể lực mạnh mẽ được xây dựng từ hàng ngàn giờ tập luyện, tinh thần kỷ luật và sự khiêm nhường khiến cô trở thành hình mẫu của thế hệ VĐV trẻ. Quan trọng hơn cả, Oanh sở hữu khả năng kiểm soát nhịp độ và tâm lý thi đấu hiếm thấy - yếu tố giúp cô bứt phá đúng thời điểm ở các nội dung khắc nghiệt nhất.

SEA Games 33 có thể là một trong những kỳ đại hội cuối mà Oanh còn thi đấu ở phong độ cao nhất. Chính vì thế, kỳ vọng dành cho cô càng lớn - không chỉ bởi khả năng mang về huy chương, Oanh còn là "ngọn lửa tinh thần" của đội tuyển - người truyền nghị lực và sự bền bỉ cho thế hệ đàn em.

Ở mỗi cự ly Nguyễn Thị Oanh góp mặt, điền kinh Việt Nam không chỉ có cơ hội bảo vệ thành tích, mà còn có thể thiết lập những dấu ấn mới trên bản đồ thể thao khu vực. Dù chặng đường phía trước dài hay ngắn, Oanh vẫn sẽ là cái tên được nhắc đến như biểu tượng bền bỉ của điền kinh Việt Nam - người đã biến mồ hôi, sự kiên trì và ý chí thành những chiến công rực rỡ, góp phần nâng tầm thể thao nước nhà.



