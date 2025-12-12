Nguyễn Thị Ngọc: Lần đầu chạy 400m và hành trình vượt chấn thương để chạm tới vàng SEA Games

Vượt qua áp lực chạm tới vinh quang

Lần đầu tiên bước ra đường chạy 400m tại một kỳ SEA Games, Nguyễn Thị Ngọc mang trong mình không chỉ sự háo hức mà còn cả những hồi hộp rất thật của một vận động viên trẻ.

“Dạ, đây là lần đầu tiên em chạy 400 mét ở SEA Games. Ban đầu em rất hồi hộp…”, Ngọc kể, giọng nhỏ nhưng đầy quyết tâm. Nhưng, khi bước ra vạch xuất phát, Ngọc hiểu rằng điều quan trọng nhất là tin vào bản thân.

Dù 400m là nội dung mà Việt Nam đang nắm giữ lợi thế và cần bảo vệ tấm huy chương vàng, Ngọc vẫn giữ cho mình sự bình tĩnh và tập trung cao độ. “Em cố gắng hết sức vì biết đây là nội dung phải bảo vệ huy chương vàng cho nước nhà”, cô nói.

Khoảnh khắc Ngọc lao về đích.

Ngọc xuất phát chắc chắn, giữ nhịp ổn định trong 200m đầu, rồi bắt đầu tăng tốc mạnh ở khúc cua cuối. Pha bứt phá quyết đoán giúp cô vượt qua đối thủ lao về đích đầy mạnh mẽ trong tiếng reo hò dậy sóng từ khán đài Suphachalasai.

Thành tích 52,74 giây không chỉ mang về HCV mà còn đánh dấu bước tiến lớn nhất trong sự nghiệp của Ngọc. Trước đó, cô từng giành HCĐ 400m rào và HCV 4x400m tại SEA Games 32 nhưng chưa từng chạm đến vàng cá nhân.

Khi đôi chân lao qua vạch đích, Ngọc thậm chí chưa kịp nhận ra mình vừa làm được điều gì. Chỉ đến khi ngước nhìn bảng điện tử, con số 52,74 giây hiện sáng bên cạnh tên mình, cô mới vỡ òa hạnh phúc: “Em cũng chẳng biết mình về nhất ra sao. Nhìn thấy tên mình ở vị trí đầu tiên, em rất vui và xúc động.”

Ngọc nhìn lên bảng điện tử và vỡ òa cảm xúc

Vượt chấn thương để tạo kỳ tích

Để có được màn trình diễn để đời tại SEA Games lần này, Nguyễn Thị Ngọc đã phải vượt qua chấn thương thời gian dài. Một lần lật cổ chân khiến việc tập luyện bị ảnh hưởng không nhỏ, nhưng cô đã không cho phép mình gục ngã. “Em bị lật cổ chân nhưng đã vượt qua chấn thương để đạt thành tích hôm nay", cô nói.

May mắn thay, Ngọc có đủ thời gian hồi phục trước khi bước vào giai đoạn chuẩn bị quan trọng. Và cũng chính những tháng ngày điều trị để trở lại rồi cố gắng từng chút một ấy đã tạo nên sự tự tin và bản lĩnh mà Ngọc mang vào đường chạy 400m lần đầu dự SEA Games.

Và rồi, ở khoảnh khắc quyết định, tất cả những nỗ lực ấy đã được đền đáp. Hành trình của cô gái trẻ tại SEA Games lần này có thể bắt đầu bằng sự hồi hộp, nhưng lại khép lại bằng bản lĩnh của một vận động viên biết vượt lên chính mình và bằng ánh vàng lấp lánh của chiến thắng.