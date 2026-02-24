Nguyễn Thị Bích Thùy là 1 trong 10 cầu thủ đáng xem nhất Asian Cup 2026

Vai trò không thể thay thế

Điểm nhấn đầu tiên ở Bích Thùy là sự linh hoạt về vị trí và vai trò chiến thuật. Cầu thủ này thường được mô tả là tiền vệ tấn công nhưng khả năng hoạt động rộng, phối hợp và tự do di chuyển khiến cô gần như luôn là trái tim của tuyến giữa. ESPN nhấn mạnh rằng hệ thống của HLV Mai Đức Chung cho phép Bích Thùy “roam freely”, tức là cô không bị bó buộc ở một hành lang mà có thể dịch chuyển linh hoạt để tìm khoảng trống, dẫn bóng, phân phối hoặc chớp thời cơ ghi bàn.

Chơi ở vị trí tiền vệ với 87 lần khoác áo tuyển quốc gia, Bích Thùy với chiều cao chỉ 1m53m được ví như "cỗ máy nhỏ bé" ở khu trung tuyến. Cô nổi bật với khả năng lách qua đối thủ, tìm khoảng trống ở 1/3 cuối sân, và tung ra những đường chuyền chết người hoặc cú sút xa uy lực. Ban đầu chơi ở vị trí cánh, Thủy giờ đây được HLV Mai Đức Chung sử dụng linh hoạt như số 10 hoặc cặp đôi tấn công.

Cũng theo ESPN, điều này đặc biệt quan trọng với Việt Nam: đội tuyển vốn không sở hữu chiều cao hay thể lực vượt trội so với các đối thủ lớn ở châu Á phải khai thác tối đa kỹ năng di chuyển, nhãn quan chiến thuật và khả năng đọc trận đấu. Bích Thùy giữ vai trò điều phối — một điểm neo sáng tạo trong trường hợp Việt Nam cần bẻ gãy khu trung tuyến đối thủ — mà không quá phụ thuộc vào chạy chỗ hay bứt tốc như các tiền đạo khác. Cô là “cầu nối” giữa ý tưởng chiến thuật và hiện thực trên sân.

Asian Cup 2026 sẽ là “một trận chiến gia tăng kỳ vọng”. Nói chính xác hơn, đây là dịp để Việt Nam khẳng định rằng họ không còn chỉ là hiện tượng châu Á như trước. Bích Thùy, với kinh nghiệm dày dặn và phong độ ổn định, có thể là nhân tố then chốt — không chỉ trên sân mà còn trong vai trò thủ lĩnh tinh thần, truyền ngọn lửa quyết tâm tới các cầu thủ trẻ.

Ở tuổi 31, Bích Thùy đang đứng ở điểm giao giữa kinh nghiệm và ảnh hưởng chiến thuật, biến mình thành một trong những cầu thủ đáng xem nhất không chỉ của Việt Nam mà còn cho cả Asian Cup 2026. Bích Thùy đại diện cho thế hệ cầu thủ Việt Nam đang vươn ra châu lục, với tinh thần chiến đấu và kỹ thuật cá nhân vượt trội. Trong bối cảnh Asian Cup ngày càng cạnh tranh, cô có thể trở thành biểu tượng như Wang Shuang của Trung Quốc. Nếu duy trì phong độ, Bích Thùy không chỉ giúp Việt Nam tiến sâu mà còn thu hút sự chú ý từ các CLB châu Âu, ESPN kết luận về QBV Việt Nam 2025.

Cạnh tranh tầm ảnh hưởng với các ngôi sao châu lục

Trong danh sách 10 cầu thủ đáng xem của ESPN, có những cái tên thuộc hàng ngôi sao lớn như Mary Fowler (Australia) hay Wang Shuang (Trung Quốc) — những người gánh vác cả đội tuyển với kỹ năng đẳng cấp quốc tế. Sau đây là những cái tên đáng chú ý:

Hãy bắt đầu với Choe Il-Son (Triều Tiên, 19 tuổi, tiền đạo). Ở tuổi 17, cô đã ghi 5 bàn tại AFC U20 Asian Cup và 6 bàn tại U20 World Cup, đoạt Quả Bóng Vàng và Giày Vàng của giải đấu này. Với khả năng đối đầu với các đối thủ lớn tuổi hơn, Choe là hy vọng giúp Triều Tiên tìm lại vinh quang kể từ năm 2008.

Tiếp theo là Mary Fowler (Australia, 23 tuổi, tiền vệ tấn công, đang khoác áo Manchester City). Với 63 lần khoác áo tuyển quốc gia, Fowler đã bù đắp khoảng trống của Sam Kerr bị chấn thương. Dù mới trở lại sau chấn thương dây chằng, cô vẫn là nhân tố thay đổi trận đấu, từng ghi bàn tại Asian Cup 2022 khi mới 18 tuổi.

Olivia McDaniel (Philippines, 28 tuổi, thủ môn) là bức tường thành vững chắc, góp công lớn vào hành trình bán kết 2022 và suất World Cup. Những pha cứu thua ngoạn mục của cô, như trước New Zealand năm 2023, khiến Philippines trở thành "ngựa ô" đáng gờm.

Casey Phair (Hàn Quốc, 18 tuổi, tiền đạo, thuộc biên chế Angel City FC - Mỹ) là cầu thủ trẻ nhất lịch sử World Cup nữ (16 tuổi 26 ngày). Là người đa chủng tộc đầu tiên của tuyển Hàn Quốc, cô đang tích lũy kinh nghiệm tại NWSL (giải nhà nghề Mỹ) và châu Âu, hứa hẹn bùng nổ tại giải.

Wang Shuang (Trung Quốc, 31 tuổi, tiền đạo, Wuhan Jiangda) là biểu tượng với 5 bàn tại Asian Cup 2018 và vô địch AFC Champions League 2025. Hầu hết các pha tấn công của Trung Quốc đều qua chân cô, và đây có thể là giải cuối cùng ở đỉnh cao.

Sangita Basfore (Ấn Độ, 29 tuổi, tiền vệ) là trụ cột giữa sân, từng ghi 2 bàn giúp Ấn Độ vượt Thái Lan ở vòng loại. Sau cuộc trò chuyện với HLV, cô trở thành mối đe dọa từ tuyến hai.

Ritu Porna Chakma (Bangladesh, 22 tuổi, tiền đạo) là vua phá lưới vòng loại với 5 bàn, bao gồm cú đúp giúp đội debut tại giải. Bangladesh sẽ dựa vào cô để tạo bất ngờ ở bảng B.

Diyorakhon Khabibullaeva (Uzbekistan, tiền đạo, Trabzonspor) là đội trưởng với 43 bàn/37 trận, bao gồm 4 hat-trick. Uzbekistan trở lại sau thời gian vắng bóng, và cô sẽ chứng minh giá trị.

Maika Hamano (Nhật Bản, 21 tuổi, tiền vệ, mượn tại Tottenham từ Chelsea) là tân binh Asian Cup, từng vô địch treble với Chelsea và đoạt Cầu thủ nữ châu Á xuất sắc nhất. Với tốc độ và kỹ thuật, cô mang vũ khí mới cho Nhật Bản.