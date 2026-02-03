Nguyễn Quang Thuấn: Từ "em trai Ánh Viên" đến nhà vô địch SEA Games “không cần chú thích”

Suốt mười năm qua, cái tên Nguyễn Quang Thuấn thường hiện lên sau một danh xưng tự hào nhưng đầy áp lực: "Em trai Ánh Viên". Phải đến SEA Games 33, kình ngư 19 tuổi mới chính thức "thoát kén", khẳng định bản thân bằng tấm HCV SEA Games đầu tiên trong sự nghiệp.

Hành trình của Thuấn khởi nguồn từ rạch Ba Cau (Cần Thơ). Hình ảnh người ông nội buộc dây thừng ngang bụng cháu, thả xuống dòng nước xiết để dạy cách chiến thắng nỗi sợ hãi đã trở thành giai thoại về sự khởi đầu của một kình ngư.

Thế nhưng, thử thách lớn nhất không nằm ở dòng nước xiết, mà ở 10 năm đối mặt với sự kỳ vọng khủng khiếp từ dư luận. Khi chị gái trở thành huyền thoại, mỗi sải tay của Thuấn đều bị đặt lên bàn cân so sánh. Áp lực nặng nề đến mức có lúc anh phải tìm đến hội họa để xoa dịu tâm hồn. Chính trong những khoảng lặng ấy, Thuấn hiểu rằng anh không bơi để trở thành bản sao của ai khác; anh bơi để tìm thấy chính mình.

Quang Thuấn giành HCV SEA Games đầu tiên trong sự nghiệp (Ảnh: FB Quang Thuấn)

Bền bỉ vượt giới hạn

Khác với sự thăng hoa rực rỡ từ sớm của chị gái, lộ trình của Quang Thuấn là một đường thẳng của sự nhẫn nại. Từ SEA Games 31 trên sân nhà đến SEA Games 32 tại Campuchia, Thuấn liên tục nếm trải vị mặn của mồ hôi và những tấm Huy chương Bạc đầy tiếc nuối. Nhìn đàn anh bước lên bục cao nhất, Thuấn không nản lòng mà chọn cách lầm lũi rèn luyện, lấy thất bại làm chất xúc tác để trui rèn bản lĩnh.

Tháng 12/2025 tại Thái Lan, bước ngoặt lịch sử đã đến ở nội dung 400m hỗn hợp nam - cự ly đòi hỏi sự chịu đựng khắc nghiệt nhất. Khi các đối thủ bắt đầu thấm mệt ở 100m cuối, Thuấn bùng nổ như một mũi tên xé toạc mặt nước. Với thành tích 4 phút 18 giây 98, anh không chỉ đánh bại những kình ngư hàng đầu khu vực mà còn chiến thắng "con quái vật" áp lực đã đeo bám mình suốt tuổi trẻ. Ánh mắt rưng rưng khi ngẩng đầu khỏi mặt nước là khoảnh khắc giải tỏa cho bao năm tháng âm thầm rèn luyện.

Quang Thuấn nỗ lực vượt giới hạn (Ảnh: HĐ)

Sau cú hích tại SEA Games 33 với 1 HCV, 2 HCĐ, Nguyễn Quang Thuấn tiếp tục biến năm 2025 thành cột mốc huy hoàng nhất trong sự nghiệp với bảng thành tích quốc nội vô tiền khoáng hậu:

Tại giải bơi Vô địch Quốc gia (bể 50m) anh giành 4 HCV, 4 HCB, vinh dự nhận danh hiệu Vận động viên xuất sắc nhất giải; Giải Vô địch Quốc gia (bể 25m), Quang Thuấn thống trị hoàn toàn với 2 HCV, 5 HCB, 4 HCĐ và thiết lập tới 5 kỷ lục quốc gia mới.

Tấm HCV tại Bangkok không chỉ là một danh hiệu, mà là lời khẳng định rằng sự bền bỉ có thể san lấp mọi khoảng cách về kỳ vọng. Quang Thuấn không còn là "phiên bản nam của Ánh Viên", anh là chính mình, một kình ngư bản lĩnh, lì lợm và đầy khát khao.

Chiến thắng này mới chỉ là điểm khởi đầu cho một chương mới rực rỡ hơn. Với sức trẻ của tuổi 19 và một tâm thế đã được tôi luyện qua gian khó, đường bơi của Thuấn giờ đây không còn bóng tối của sự so sánh, chỉ còn những kỷ lục đang chờ được phá vỡ và những đỉnh cao châu lục đang vẫy gọi.

Sự nỗ lực không ngừng nghỉ của Quang Thuấn đại diện cho thế hệ trẻ Việt Nam dám vượt qua thử thách, vươn mình khẳng định tài năng. Ghi nhận thành quả đó, kình ngư sinh năm 2006 đã được đề cử vào hạng mục Young Face tại WeChoice Awards 2025.

Bình chọn cho Nguyễn Quang Thuấn TẠI ĐÂY.

WeChoice Awards 2025 là nơi những hành trình bền bỉ được gọi tên – nơi thành công không đến từ khoảnh khắc ngắn ngủi, mà từ kỷ luật, sự kiên trì và những lựa chọn đúng đắn được theo đuổi đến cùng. Từ sự đồng điệu ấy, LPBank đồng hành và cổ vũ Quang Thuấn, một kình ngư trẻ đang âm thầm viết tiếp những câu chuyện thật đẹp của bơi lội Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) là một tổ chức tài chính uy tín, hoạt động với sứ mệnh cung cấp các giải pháp tài chính toàn diện, an toàn và linh hoạt cho khách hàng cá nhân, doanh nghiệp và đối tác. Với nền tảng công nghệ hiện đại, đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, và mạng lưới chi nhánh rộng khắp, LPBank không ngừng đổi mới để mang đến những sản phẩm, dịch vụ vượt trội, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của nền kinh tế Việt Nam.