Nguyên nhân khiến bạn gái không cho người yêu đi chơi Pickleball

An (25 tuổi, nhân viên văn phòng ở Hà Nội - nhân vật đã được thay đổi tên) vốn mê thể thao, đặc biệt là những bộ môn mới lạ. Gần đây, phòng cậu nổi lên trào lưu rủ nhau chơi pickleball. Nghe bảo bộ môn này "dễ mà vui", lại giúp vận động nhẹ nhàng sau giờ làm, An hào hứng đăng ký ngay.

Tưởng rằng bạn gái sẽ ủng hộ mình sống lành mạnh, ai ngờ Hương (nhân vật đã được đổi tên), người yêu của An lại phản ứng gay gắt ngay từ khi cậu vừa nhắc đến:

"Anh không được đi đâu hết. Em thấy môn này đầy rắc rối lắm rồi!".

An thoáng sững người, nghĩ Hương lo mình chấn thương hay quá sức. Nhưng khi nghe tiếp lý do, An chỉ biết dở khóc dở cười.

Hóa ra, Hương từng đọc trên mạng rằng pickleball là "môi trường nhạy cảm", nhiều trường hợp vợ chồng cãi vã hay nghi ngờ nhau chỉ vì bộ môn này. Lý do đưa ra nghe vừa lạ vừa "căng". Sân chơi pickleball thường có nhiều người ăn mặc gợi cảm, nam nữ tiếp xúc gần gũi, từ đó dễ nảy sinh chuyện ngoài luồng.

Hương còn chốt hạ một câu khiến An đứng hình:

"Anh đi đánh với đồng nghiệp nữ thì em không yên tâm. Nói thật, em không thích chút nào".

An ban đầu cố giải thích: "Anh đi cho vui thôi, chơi để rèn sức khỏe, chứ đâu có nghĩ gì xa xôi". Nhưng Hương thì một mực khẳng định rằng cô không muốn người yêu dính dáng tới "môn thể thao rủi ro tình cảm" này.

Cặp đôi tranh cãi vì pickleball

Thế là cả hai nảy sinh tranh luận nho nhỏ. An thì thấy lệnh cấm này hơi vô lý, còn Hương lại cho rằng mình chỉ đang bảo vệ mối quan hệ. Sau cùng, để giữ hòa khí, An quyết định xuống nước bỏ pickleball, chuyển sang cầu lông hoặc chạy bộ - những môn mà Hương cảm thấy "an toàn" hơn.

Câu chuyện của An – Hương nghe có vẻ "drama" nhưng lại phản ánh đúng một thực tế niềm tin trong tình yêu nhiều khi dễ lung lay bởi những thông tin lan truyền trên mạng xã hội. Một vài bài viết cảnh báo, cộng thêm vài câu chuyện thổi phồng, đủ để tạo ra lo lắng thật sự cho những người đang yêu.

Nhưng nếu nhìn từ góc độ tích cực, đây cũng là một cơ hội để các cặp đôi hiểu nhau hơn. Thay vì tranh cãi, có thể chọn cách cùng nhau trải nghiệm, tìm hiểu kỹ xem pickleball thực chất ra sao. Nếu thấy an toàn, lành mạnh, có khi chính Hương cũng sẽ thích thú với trò này chứ chẳng riêng gì An.

Cuối cùng, chuyện thể thao chỉ là cái cớ. Điều quan trọng vẫn là niềm tin và cách cả hai xử lý những khác biệt nhỏ trong cuộc sống. Vì nếu cứ để những "nghi ngờ online" chi phối, thì chẳng riêng pickleball, rất nhiều thứ khác cũng có thể trở thành "lý do cấm cửa" giữa hai người yêu nhau.