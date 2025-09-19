Nguyên nhân ẩu đả cuối trận đấu giữa Công an Hà Nội và Beijing Guoan

Bị đánh giá thấp hơn Beijing Guoan nhưng đoàn quân HLV Poking gây bất ngờ với bàn mở tỉ số trận đấu do công Vitao ở phút 15. Không có "nhạc trưởng" Nguyễn Quang Hải vì chấn thương nhưng CLB Công an Hà Nội vẫn thể hiện sự lấn lướt đội chủ nhà về tỉ lệ kiểm soát bóng lẫn số lần dứt điểm cầu môn.

Công an Hà Nội mất chiến thắng đáng tiếc

Thống kê toàn trận cho thấy Công an Hà Nội tung ra 29 cú sút với 9 lần đưa bóng trúng mục tiêu. Tuy nhiên, sai lầm khâu phòng ngự khiến thầy trò ông Polking bị đối phương dẫn bàn ở hiệp 2. Nhờ pha lập công của China ở gần cuối trận, đại diện bóng Việt Nam mới có bàn gỡ hòa 2-2, mang về 1 điểm trong ngày ra quân giải đấu.

Đáng chú ý, màn ẩu đả giữa cầu thủ đôi bên diễn ra gần cuối trận. Bắt nguồn từ việc cầu thủ He Yupeng nằm sân với ý định câu giờ, tiền vệ Stefan Mauk và tiền đạo Alan bên phía Công an Hà Nội yêu cầu đối phương phải di chuyển ra biên để trận đấu được tiếp tục.

Khán giả Việt Nam cổ vũ Công an Hà Nội trên sân nhà của Beijing Guoan

Chứng kiến đồng đội bị gây sức ép, các cầu thủ đôi bên đã lao vào nhau xô xát, khiến trận đấu bị tạm ngưng gần 1 phút. Tiếp đó, các chai nước và vật thể lạ từ trên khán đài cũng lao thẳng vào mặt, người cầu thủ CLB Công an Hà Nội.

Lực lượng an ninh tại sân nhanh chóng được huy động đến vị trí "nóng" trên khán đài, nơi cổ động viên đội chủ nhà có hành động không đẹp.

Hình ảnh xấu xí này có thể khiến hai đội lẫn ban tổ chức trận đấu phải nhận án phạt từ LĐBĐ châu Á (AFC).

