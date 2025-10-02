Nguyễn Huy Hoàng thi đấu xuất sắc giành HCV thứ 2 tại giải bơi châu Á 2025

Nguyễn Huy Hoàng đã giành HCV thứ 2 tại giải vô địch châu Á 2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ngày 1-10 là ngày thi đấu cuối cùng các cự ly môn bơi tại giải. Nguyễn Huy Hoàng tiếp tục khẳng định là kình ngư nam số 1 Việt Nam. Bước vào chung kết 800m tự do nam, tuyển thủ cạnh tranh sòng phẳng trước các đối thủ của đội bơi Uzbekistan, Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Malaysia, Thái Lan.

Huy Hoàng đã chạm đích đầu tiên với thông số 7’57”58 giành HCV. Về nhì là Sibirtev (Uzbekistan) với kết quả 8’00”37 còn hạng 3 là Haibo Xu (Trung Quốc) với kết quả 8’02”34. Trong nội dung 800m tự do nam, Trần Văn Nguyễn Quốc chỉ có hạng 8.

Kết quả giành HCV tại giải vô địch châu Á 2025 của Nguyễn Huy Hoàng vẫn thấp hơn so với thành tích 7’51”44 đã giúp kình ngư giành HCĐ ở ASIAD 19. Tại Olympic Paris (Pháp) 2024, Huy Hoàng đã đạt kết quả 8’08”39 còn khi giành HCV tại SEA Games 31 trên sân nhà thì kình ngư này đạt thông số 7’57”65. Trước khi tham dự giải vô địch châu Á 2025, Huy Hoàng đã thi đấu giải vô địch mặt nước mở Đông Nam Á 2025 tại Thái Lan và có 2 tấm HCV quý giá.

Với thành tích HCV trong tối 1-10, Huy Hoàng là VĐV nam đầu tiên của đội tuyển bơi Việt Nam giành được 2 ngôi vô địch qua các lần tham dự giải vô địch châu Á.

Trên đường đua xanh tại buổi tối chung kết ở Ấn Độ, gương mặt trẻ Nguyễn Khả Nhi đã giành HCB cự ly 400m tự do nữ với thời gian 4’25”50. Khả Nhi về đích thứ nhì sau tuyển thủ Nhật Bản Tanimoto (4’16”39). Đây là kết quả khích lệ cho Khả Nhi và cũng là ngôi á quân châu Á đầu tiên của cô.

Trong chung kết 200m bướm nam, Nguyễn Quang Thuấn nỗ lực nhưng chỉ có hạng với kết quả 2’14”45 còn Võ Thị Mỹ Tiên đứng hạng 4 nội dung 200m bướm nữ (2’15”02).

Lần đầu tiên, đội tuyển bơi Việt Nam giành được HCĐ nội dung tiếp sức 4x100m hỗn hợp nam nữ tại giải vô địch châu Á 2025. Các kình ngư Trần Hưng Nguyên, Phạm Thanh Bảo, Võ Thị Mỹ Tiên, Nguyễn Thúy Hiền đã đạt thời gian 3'55"97.