Nguyễn Hai Long: 'Hà Nội FC rất tệ, kết quả nói lên tất cả'

Nguyễn Hai Long thừa nhận Hà Nội FC sẽ phải làm việc rất nhiều để thay đổi chính mình trong giai đoạn V.League tạm nghỉ.

“ Thực sự Hà Nội FC hôm nay rất tệ, kết quả trận đấu với Sông Lam Nghệ An nói lên tất cả ”, Nguyễn Hai Long chia sẻ trên sóng truyền hình sau vòng 2 V.League.

Sau trận thua CLB Công an TP.HCM, Hà Nội FC tiếp tục gây thất vọng khi đối đầu Sông Lam Nghệ An ở vòng 2 V.League 2026/27. Ngay trên sân nhà Hàng Đẫy (Hà Nội), đội bóng Thủ đô thảm bại 1-4 trong thế trận bạc nhược. Kết quả này nằm ngoài dự đoán của tất cả người hâm mộ chủ nhà lẫn đội khách.

Nguyễn Hai Long thừa nhận Hà Nội FC gặp khó khăn.

Để Sông Lam Nghệ An ghi bàn trong hiệp 1, Hà Nội FC còn suýt để thua thêm trước khi bước vào giờ nghỉ. Mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn với thầy trò huấn luyện viên Harry Kewell trong 45 phút tiếp theo. Christie vô tình phản lưới nhà khiến bóng đổi hướng đi thẳng vào lưới Hà Nội FC, giúp đội khách dẫn 2-0.

Phút 86, Karim Trần Phi Long kiến tạo cho Quang Vinh dứt điểm chìm nâng tỷ số lên 3-0. Đến phút cuối cùng của trận đấu, Quang Vinh hoàn tất cú đúp bằng cú sút vào góc cao. Hà Nội FC chỉ kịp có bàn danh dự ở phút 90+3 nhờ Văn Tùng, đó cũng là bàn thắng danh dự của đội bóng Thủ đô.

Nguyễn Hai Long nhận định: “Hà Nội FC sẽ phải làm việc rất nhiều để cải thiện tình hình. Dẫu sao, vẫn cần thời gian cho các tân binh có thể hòa nhập với toàn đội. Trước mắt, chúng tôi cần cố gắng hết khả năng để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo gặp SHB Đà Nẵng ở cúp Quốc gia. Sau đó, quãng nghỉ sẽ giúp Hà Nội FC tập luyện nhiều hơn”.

Tuy nhiên, chính Hai Long, Hoàng Hên hay Thành Chung sẽ lại phải tập trung cùng đội tuyển Việt Nam để dự FIFA ASEAN Cup 2026.

Bản thân tiền vệ sinh năm 2000 dần có dấu hiệu quá tải khi phải tập luyện, thi đấu cho câu lạc bộ chủ quản rồi đội tuyển quốc gia trong thời gian dài. Điều này ảnh hưởng đáng kể đến phong độ của Nguyễn Hai Long trong hai trận đầu tiên của V.League.