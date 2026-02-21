Nguyễn Đình Bắc: Khởi đầu năm mới bằng những bàn thắng và việc tử tế

Khởi đầu xuân Bính Ngọ 2026, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc không chọn tiệc tùng hay ánh đèn sự kiện, mà chọn… xỏ giày ra sân, ghi bàn và dùng tiền thắng trận để giúp người khó khăn.

Khởi đầu năm mới rất… cầu thủ của Nguyễn Đình Bắc

Ngày 20-2 (mùng 4 Tết), Đình Bắc tham gia trận bóng thiện nguyện tại xã Yên Trung (Hưng Nguyên, Nghệ An). Anh ghi 4 bàn giúp đội chủ nhà thắng 5-4.

Nguyễn Đình Bắc tại giải thưởng "Nhân vật truyền Cảm hứng"

Trận đấu quyên góp được 123 triệu đồng; riêng Đình Bắc ủng hộ 60 triệu. Tính trong hơn một tháng qua, anh đã đấu giá áo đấu, tranh ảnh và ủng hộ trực tiếp tổng cộng hơn 200 triệu đồng cho bà con quê nhà.

Đó không phải hành động đánh bóng tên tuổi, mà là lựa chọn của một cầu thủ trẻ yêu thích hoạt động thiện nguyện.

Với Nguyễn Đình Bắc, phong độ quan trọng nhất

Sức hút của Đình Bắc không tự nhiên có. Cuối năm 2025, anh lọt Top 10 nhân vật có ảnh hưởng mạng xã hội do BuzzMetrics công bố, đứng thứ 5 - trên cả Sơn Tùng M-TP và Trấn Thành; chỉ xếp sau Lê Dương Bảo Lâm, Mỹ Tâm, Quang Hùng MasterD và HIEUTHUHAI.

Riêng tháng 12-2025, anh có hơn 37.000 lượt thảo luận - phản ánh trực tiếp chuỗi màn trình diễn nổi bật cùng U23 Việt Nam: 4 bàn, 2 kiến tạo tại VCK U23 châu Á 2026, giành danh hiệu Vua phá lưới và HCĐ.

Nói ngắn gọn: đá hay thì mới nổi, và khi đã nổi, việc làm thiện nguyện chỉ khiến hình ảnh lan tỏa theo hướng tích cực hơn.

Trong một sự kiện, Trường Giang từng khuyên Đình Bắc: "Lo bóng đá đi, bớt mấy cái này lại". Thiện ý là có: nhắc cầu thủ trẻ tránh xao nhãng. Nhưng khi dư luận biến nó thành thông điệp "cầu thủ không nên xuất hiện ở không gian giải trí" - vấn đề đã bị đẩy lệch.

Bóng đá hiện đại không còn là 90 phút trên sân. Cầu thủ đồng thời là nhân vật công chúng và thương hiệu cá nhân. Trong thế giới bóng đá ngày nay, các cầu thủ đều xây dựng hình ảnh ngoài sân song song chuyên môn.

Vấn đề ở đây không phải có đi show hay không, mà là việc đó có ảnh hưởng lịch tập, thể lực và phong độ?

Nếu lịch trình được tính toán, xuất hiện truyền thông không phải xao nhãng, mà là một phần nghề nghiệp, nhất là ở Việt Nam, nơi thu nhập cầu thủ còn khiêm tốn so với thế giới.

Ranh giới thật sự nằm ở đâu?

Ranh giới giữa sân cỏ và showbiz có thật, nhưng không nằm ở chuyện xuất hiện hay không, mà nằm ở kết quả trên sân. Khi phong độ tốt, hoạt động bên lề trở thành bình thường; khi sa sút, mọi thứ đều bị soi. Quy luật này thuộc về nghề cầu thủ, không phải riêng giới giải trí.

Nguyễn Đình Bắc khởi đầu năm mới bằng những bàn thắng và việc tử tế

Ở châu Âu, cầu thủ trẻ được đào tạo song song kỹ năng thi đấu và ứng xử truyền thông; CLB có bộ phận quản trị hình ảnh.

Ở Việt Nam, phần lớn cầu thủ phải tự xoay xở giữa dư luận nhiều cảm xúc. Vì vậy, thay vì bảo họ bớt xuất hiện, cần giúp họ xuất hiện đúng lúc, đúng chỗ, đúng vai. Làm thiện nguyện không khiến cầu thủ đá kém; đá kém mới khiến mọi thứ khác bị nghi ngờ.

Nguyễn Đình Bắc không cần trốn khỏi showbiz. Anh cần và đã chứng minh mình thuộc về đâu. Showbiz có thể là phông nền cho những việc tốt và hình ảnh tích cực. Sân cỏ mới là sân khấu chính.







