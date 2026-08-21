Nguyễn Adou Leygley Minh nhận quốc tịch, chính thức thành công dân Việt Nam

Trung vệ Adou Minh chính thức trở thành công dân Việt Nam với tên Nguyễn Adou Leygley Minh sau khi nhận quyết định trao quốc tịch sáng 21/8.

Sáng 21/8, trung vệ Adou Minh chính thức nhận quyết định trao quốc tịch Việt Nam tại Sở Tư pháp Thành phố Hà Nội. Cầu thủ của câu lạc bộ Công an Hà Nội mang tên đầy đủ Nguyễn Adou Leygley Minh.

Tại buổi lễ, trung vệ sinh năm 1997 bày tỏ niềm vui khi hoàn tất thủ tục để trở thành công dân Việt Nam. “Hôm nay là một ngày rất đặc biệt. Tôi tự hào khi trở thành công dân Việt Nam” , Adou Minh chia sẻ.

Adou Minh sinh năm 1997 tại Pháp, có bố là người Pháp và mẹ là người Việt Nam. Trung vệ cao 1,78m trưởng thành và bắt đầu sự nghiệp tại Pháp trước khi trở về Việt Nam thi đấu. Cầu thủ này từng thi đấu cho Grenoble, Annecy hay Racing tại Pháp và cho thấy nhiều phẩm chất tốt để phát triển.

Adou Minh chính thức nhận quốc tịch Việt Nam. (Ảnh: Công An Hà Nội FC)

Năm 2024, Adou Minh gia nhập câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Sau những màn trình diễn ấn tượng, anh chuyển sang khoác áo CLB Công an Hà Nội vào năm 2025 và nhanh chóng trở thành một trong những lựa chọn thường xuyên ở hàng phòng ngự.

Mùa giải 2025-2026, Adou Minh ra sân 29 trận trên mọi đấu trường. Trung vệ mang hai dòng máu Việt - Pháp là nhân tố quan trọng trong hệ thống phòng ngự, góp phần giúp CLB Công an Hà Nội giành chức vô địch V-League.

Adou Minh sở hữu khả năng tranh chấp tốt, thi đấu quyết liệt và tích cực tham gia tấn công trong những tình huống cố định. Sau 2 năm chơi bóng tại Việt Nam, cầu thủ sinh năm 1997 cũng cho thấy khả năng ghi bàn. Khi cần, Adou Minh sẵn sàng thi đấu ở vị trí hậu vệ phải hoặc tiền vệ chứ không chỉ bó buộc trong khu vực vòng cấm địa.

Ở đầu mùa giải mới, Adou Minh tiếp tục được ban huấn luyện CLB Công an Hà Nội tin tưởng. Anh thi đấu trọn vẹn 90 phút trong trận gặp Adelaide United tại vòng play-off AFC Champions League Elite. Hàng phòng ngự của đại diện Việt Nam đứng vững trước đội bóng Australia, qua đó giúp CLB Công an Hà Nội giành quyền góp mặt ở sân chơi cấp CLB hàng đầu châu Á.