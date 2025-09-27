Người quen tiết lộ sự thật ít ai biết về Phan Hiển

Mới đây, một chia sẻ từ người quen làm việc chung tại trung tâm khiêu vũ thể thao của Phan Hiển đã khiến nhiều khán giả bất ngờ. Theo đó, dù thường xuyên xuất hiện trước công chúng với hình ảnh chỉn chu, nhưng cuộc sống luyện tập và làm việc của Phan Hiển cùng các cộng sự lại vất vả và kín tiếng hơn nhiều so với những gì mọi người vẫn thấy.

Trên trang cá nhân, Phan Hiển cũng xúc động khi đọc được những dòng chia sẻ từ đồng nghiệp. Anh thừa nhận bản thân vốn ít nói, ít khi kể về quá trình tập luyện, thi đấu hay những khó khăn phải trải qua. Thậm chí ngay cả giáo viên trong trung tâm KTA cũng không hề hay biết vợ chồng anh sẽ tham gia những giải đấu nào, bởi Hiển thường chọn cách âm thầm làm nhiều hơn là nói.

"Vô tình đọc được comment trên "tóp tóp" mà xúc động thật sự. Con người Hiển và cách làm việc luôn kín tiếng, không thích ồn ào. Đến ngay cả giáo viên trong KTA cũng không biết Hiển sẽ tham gia giải đấu nào, vì Hiển làm nhiều hơn nói. Mà cũng ít khi chia sẻ quá trình của mình cho mọi người biết".

Trước đó một đồng nghiệp tại KTA tiết lộ: "Ngày nào mình cũng làm việc ở trung tâm, đi ra đi vào như ở nhà, vậy mà không hề biết gì cho đến khi nội bộ chúc mừng cặp đôi đoạt giải 3 tại một cuộc thi. Hai anh chị dù đã ở độ tuổi không còn quá trẻ nhưng vẫn liên tục bay đi bay về, tập huấn, dạy lớp, gần như không có thời gian nghỉ ngơi. Đó là chưa kể những chấn thương, vất vả, công sức và chi phí bỏ ra để cống hiến cho bộ môn dancesport và màu cờ sắc áo. Đúng là cặp đôi 'căng đét thật'".

Phan Hiển xúc động khi đọc được bình luận về bản thân mình

Đặc biệt, mới đây Phan Hiển cùng bạn nhảy Thu Hương đã xuất sắc mang về huy chương đồng tại giải vô địch dancesport thế giới. Thành tích này không chỉ khẳng định nỗ lực bền bỉ của cả hai mà còn là niềm tự hào cho dancesport Việt Nam trên đấu trường quốc tế.