Người phụ nữ giả mang thai để tống tiền Son Heung-min 5,3 tỷ đồng đối mặt án 5 năm tù

Ngày 27/11, tại phiên tuyên án ở Tòa án Quận Trung tâm Seoul công tố viên đã chính thức đề nghị mức phạt 5 năm tù dành cho cô gái họ Yang - nhân vật gây chấn động làng bóng đá Hàn Quốc vì màn tống tiền đội trưởng tuyển quốc gia Son Heung-min bằng một câu chuyện mang thai… hoàn toàn bịa đặt.

Xuất hiện tại tòa cùng Yang là bạn trai của cô, người đàn ông họ Yong, cũng bị truy tố vì đồng phạm trong vụ việc. Công tố đề nghị 2 năm tù cho Yong.

"Tội ác được lên kế hoạch tỉ mỉ - gây tổn thương tâm lý lớn cho Son Heung-min"

Tại tòa, công tố viên khẳng định Yang đã cố tình tô vẽ mình thành "nạn nhân bị tổn thương", nhưng lời khai không trùng khớp sự thật.

"Đây là tội phạm được chuẩn bị kỹ, nghiêm trọng về bản chất và có khả năng gây đau đớn tinh thần lớn cho nạn nhân" - công tố nhấn mạnh.

Riêng Yong, dù từng 15 lần gửi lời đe dọa để ép Son trả tiền, nhưng việc anh ta nhận tội và hợp tác điều tra được xem là tình tiết giảm nhẹ.

Chiêu trò tống tiền: gửi ảnh siêu âm giả, moi được 300 triệu won rồi… đi shopping

Theo hồ sơ, Yang đã gửi cho Son một tấm ảnh siêu âm vào tháng 6 năm ngoái, tuyên bố đang mang thai con của anh và dọa sẽ công khai scandal nếu không được bồi thường. Kết quả: Son đã chuyển 300 triệu won (hơn 5,3 tỷ đồng) để tránh lùm xùm ngoài sân cỏ.

Không dừng lại ở đó, Yang còn từng thử sử dụng chiêu "mang thai" để đòi tiền một người đàn ông khác, nhưng thất bại - và sau đó chuyển mục tiêu sang Son. Số tiền nhận được, cô ta nhanh chóng tiêu sạch vào hàng hiệu và đồ xa xỉ. Đến khi rơi vào khó khăn tài chính, Yang và bạn trai Yong tiếp tục bàn bạc tống tiền Son lần thứ hai (từ tháng 3-5 năm nay), đe dọa sẽ tung câu chuyện "mang thai - phá thai".

Lần này, họ đòi thêm 70 triệu won (hơn 1,2 tỷ đồng) nhưng thất bại. Cả hai bị bắt và tạm giam từ tháng 6.

Son Heung-min phải trực tiếp ra tòa làm nhân chứng

Ngày 19/11, Son xuất hiện tại tòa với tư cách nhân chứng, khiến truyền thông và dư luận Hàn Quốc đặc biệt quan tâm. Vụ việc đã gây ảnh hưởng lớn đến hình ảnh cũng như tinh thần của ngôi sao bóng đá hàng đầu châu Á.



