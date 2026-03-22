Người mới ở ĐT Việt Nam nói thẳng về Nguyễn Xuân Son, vẫn tự tin “cạnh tranh sòng phẳng”

Trong đợt tập trung FIFA Days tháng 3/2026, Nguyễn Trần Việt Cường tiếp tục được trao cơ hội lên ĐT Việt Nam, đồng thời đứng trước khả năng có lần đầu ra sân. Tuy nhiên, đi kèm với đó là không ít áp lực, đặc biệt khi anh được giao chiếc áo số 22 – số áo từng gắn liền với đàn anh Nguyễn Tiến Linh.

Chân sút sinh năm 2000 thẳng thắn chia sẻ rằng việc kế thừa số áo của Tiến Linh khiến anh “có chút áp lực”, nhưng xem đây là động lực để nỗ lực nhiều hơn. Trong bối cảnh Tiến Linh vắng mặt vì phong độ, hàng công đội tuyển mở ra cơ hội cho những nhân tố mới như Việt Cường khẳng định bản thân.

Đáng chú ý, khi nhắc đến Nguyễn Xuân Son – tiền đạo đang có phong độ cao và được xem là niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công, Việt Cường không né tránh. Anh thừa nhận sự khác biệt về đẳng cấp của Xuân Son, nhưng vẫn giữ sự tự tin: mỗi cầu thủ đều có điểm mạnh riêng và tất cả sẽ cạnh tranh công bằng.

Nguyễn Trần Việt Cường không ngại cạnh tranh trên ĐT Việt Nam, kể cả trước Nguyễn Xuân Son.

“Tất cả sẽ cạnh tranh sòng phẳng”, tiền đạo của CLB TP.HCM nhấn mạnh. Bản thân anh cho rằng điểm mạnh của mình nằm ở tốc độ và khả năng di chuyển, những yếu tố có thể tạo ra sự khác biệt nếu được trao cơ hội.

"Tôi chỉ cố gắng để được vào sân. Thích nghi là điều khó nhất. Tôi cần thêm thời gian để trao đổi và bắt nhịp với các anh. Được khoác áo ĐT là niềm vinh hạnh, tôi sẽ cố gắng hết sức để cống hiến" - Việt Cường nói.

Trong những buổi tập đầu tiên, Việt Cường vẫn đang nỗ lực thích nghi với môi trường đội tuyển – điều anh xem là thử thách lớn nhất. Dù vậy, tinh thần cầu tiến cùng sự tự tin trước cạnh tranh hứa hẹn sẽ giúp tân binh này trở thành phương án đáng chú ý của ĐT Việt Nam trong thời gian tới.

Theo lịch, ĐT Việt Nam sẽ giao hữu với Bangladesh lúc 19h00 ngày 26/3 và đấu Malaysia cùng giờ ngày 31/3.