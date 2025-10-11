Mới đây, người mẫu 30 tuổi Fati Vazquez đã khiến truyền thông Tây Ban Nha dậy sóng khi tiết lộ chi tiết về cuộc gặp gỡ riêng tư với tài năng trẻ Lamine Yamal, ngôi sao của Barcelona và tuyển Tây Ban Nha – trước khi anh tròn 18 tuổi.

Theo chia sẻ của Fati Vazquez, cô được người đại diện của Yamal mời đến một biệt thự tại Italia, nơi cầu thủ này đang nghỉ ngơi. Khi cô tới nơi, Yamal vẫn còn đang ngủ và chính quản lý của anh là người đề nghị cô "gọi cậu ấy dậy". Sau đó, cả hai cùng trải qua một ngày vui chơi, đi du thuyền, massage và dạo phố.

Cả hai bị paparazzi tóm được khi đi du thuyền

Theo Fati, "mọi thứ diễn ra như một kịch bản đã được sắp xếp sẵn". Điều khiến dư luận chú ý là Fati cho biết Yamal từng làm điều tương tự với một cô gái khác trước đó, khiến cô cảm thấy bị tổn thương và quyết định từ chối lời mời dự sinh nhật lần thứ 18 của sao trẻ Barca. Sau chuyến đi, Fati cũng có dịp đến Barcelona để gặp người thân cận của Yamal, song mối quan hệ giữa họ không tiến xa hơn.

Trước những đồn đoán xoay quanh mối quan hệ tình cảm giữa Yamal và nữ ca sĩ Nicki Nicole, Fati Vazquez chọn cách im lặng và không muốn tạo ra mâu thuẫn. Tuy nhiên, cô thừa nhận đã chịu nhiều áp lực khi mạng xã hội lan truyền các tin đồn tiêu cực về cô và Lamine Yamal sau chuyến nghỉ dưỡng ngắn ngủi.