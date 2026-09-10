Người hùng World Cup dẫn dắt tuyển Việt Nam tham dự giải thế giới

Tuyển Việt Nam sẽ có cơ hội so tài với những đối thủ đến từ khắp thế giới.

HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ đảm nhận vị trí "thuyền trưởng" đội tuyển U15 Việt Nam tham dự FIFA U15 World Cup & Festival. Giải đấu tổ chức tại Azerbaijan quy tụ 211 đội bóng, đại diện các quốc gia và vùng lãnh thổ thành viên của FIFA tham dự. Ngày hội bóng đá trẻ lớn nhất hành tinh về số lượng đội và số lượng các trận đấu sẽ chơi trên mặt sân 8, thay vì sân 11, theo luật FIFA.

HLV Hoàng Anh Tuấn

Nổi tiếng "mát tay" với các lứa cầu thủ trẻ, HLV Hoàng Anh Tuấn từng lập kỳ tích đưa U20 Việt Nam giành vé tham dự U20 World Cup 2017. Lứa cầu thủ U20 Việt Nam năm đó sau này có nhiều cái tên đã trưởng thành vượt bậc để trở thành trụ cột ĐTQG Việt Nam như Quang Hải, Hoàng Đức, Đoàn Văn Hậu.

Dự kiến, U15 Việt Nam sẽ hội quân ngày 1/10 để chuẩn bị cho giải đấu. FIFA U15 World Cup & Festival từ ngày 22 đến 31/10.