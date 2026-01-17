Người hùng U23 Việt Nam thoát án treo giò nhờ 1 giây "tỉnh táo"

Ngay sau khi tung cú sút đẹp mắt mang về bàn thắng nâng tỉ số lên 3-2 cho U23 Việt Nam, hậu vệ Minh Phúc có hành động chuẩn bị cởi áo ăn mừng. Việc cởi áo ăn mừng là chuyện tương đối bình thường trong bóng đá, nhất là khi cầu thủ ghi một bàn thắng quan trọng.

Minh Phúc có hành động chuẩn bị cởi áo ăn mừng...

... Nhưng ngay sau đó đã tỉnh táo kiềm chế màn ăn mừng của mình

Tuy nhiên, khi cởi áo ăn mừng, cầu thủ sẽ bị trọng tài phạt thẻ vàng. Ở trường hợp của Minh Phúc, anh đã nhận 1 thẻ vàng tại vòng bảng. Nếu nhận thêm thẻ phạt, Minh Phúc sẽ bị treo giò tại vòng bán kết.

Trong khoảnh khắc, hậu vệ đang khoác áo CLB CAHN dường như đã nhớ ra vấn đề liên quan đến tấm thẻ vàng. Anh lập tức dừng lại hành động cởi áo ăn mừng và dĩ nhiên không phải nhận bất cứ thẻ phạt nào.

Ngoài Minh Phúc, cả 6 cầu thủ U23 Việt Nam đã nhận thẻ vàng trước đó bao gồm Thái Sơn, Võ Anh Quân, Lý Đức, Đình Bắc, Công Phương và Phi Hoàng đều không dính thẻ phạt trong chiến thắng 3-2 trước U23 UAE. Nhờ đó, U23 Việt Nam sẽ bước vào vòng bán kết mà không thiếu vắng trụ cột nào do án treo giò. Đây là tin rất vui dành cho HLV Kim Sang-sik.