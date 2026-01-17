"Người hùng" U23 Việt Nam chiều bạn gái hết cỡ, vừa vào phòng thay đồ đã vội gọi điện báo tin vui chiến thắng

Sau pha lập công mang tính quyết định đưa U23 Việt Nam vào bán kết giải U23 châu Á 2026, hậu vệ Minh Phúc khiến cộng đồng mạng "tan chảy" với khoảnh khắc gọi video call ngay trên sân cho bạn gái hot TikToker.

Trong trận tứ kết đầy kịch tính với U23 UAE tại giải U23 Châu Á 2026, Minh Phúc (sinh năm 2004) đã trở thành cái tên sáng nhất trận đấu. Không chỉ sở hữu đường kiến tạo sắc lẹm cho Đình Bắc, Minh Phúc còn trực tiếp ghi bàn thắng thứ 3, ấn định chiến thắng nghẹt thở cho U23 Việt Nam đêm ngày 16/1.

Minh Phúc ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 3-2

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, hình ảnh Minh Phúc nở nụ cười hạnh phúc, cầm điện thoại gọi video chia sẻ niềm vui chiến thắng với bạn gái đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Danh tính người ở đầu dây bên kia nhanh chóng được xác định là Hoàng Lan Anh – một TikToker nổi tiếng với hơn 3,7 triệu người theo dõi. Cặp đôi cùng sinh năm 2004 hiện đang là một trong những đôi "trai tài gái sắc" của làng bóng Việt.

Minh Phúc gọi điện cho bạn gái ngay sau trận đấu

Khác với nhiều cặp đôi cầu thủ thường kín tiếng, Lan Anh và Minh Phúc rất thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào trên mạng xã hội. Cô nàng thường xuyên đăng tải clip ủng hộ bạn trai và bày tỏ niềm tự hào về những thành tích mà Minh Phúc đạt được cùng đội tuyển. Trước đó, sau khi U22 Việt Nam giành HCV SEA Games 33, Lan Anh cũng đã xuất hiện ở nhà Minh Phúc và khoe bức ảnh chụp ở góc toàn huy chương, bằng khen của chàng cầu thủ.

Nhan sắc bạn gái Minh Phúc

Minh Phúc và bạn gái sau SEA Games 33

Ảnh: IGNV



