U22 Việt Nam đã trở về nước tối ngày 19/12, sau khi đánh bại 3-2 U22 Thái Lan giành huy chương vàng SEA Games 33. Trở về nhà, tiền đạo Thanh Nhàn không giấu được cảm xúc trước sự chào đón nồng nhiệt của người hâm mộ tại sân bay.

Chứng kiến người thân, người hâm mộ chờ đợi, Thanh Nhàn đầy xúc động: “Đông quá ạ, thật sự quá tuyệt vời”.

Tiền đạo Thanh Nhàn cho biết trong thời gian đội tuyển thi đấu và chuẩn bị trở về, bản thân vẫn theo dõi không khí ăn mừng cuồng nhiệt của người hâm mộ ở quê nhà, đặc biệt là đặc sản "đi bão" của người dân Việt Nam.

Trải qua hành trình dài và lịch thi đấu căng thẳng, thể lực của các cầu thủ bị bào mòn đáng kể, Thanh Nhàn chia sẻ: “Qua đến giờ thì em ngủ được một chút”. Tuy nhiên, niềm vui chiến thắng cùng tình cảm của người hâm mộ đã tiếp thêm năng lượng cho toàn đội.

Thanh Nhàn dùng điện thoại quay lại khoảnh khắc được người hâm mộ chào đón (Ảnh: Trung Lê)

Tiền đạo sinh năm 2003 cũng cho biết anh nhận được rất nhiều tin nhắn, lượt thích và bình luận động viên sau trận chung kết: “Mặc dù được mọi người quan tâm, xuất hiện trên mạng xã hội nhưng em biết bản thân mình phải biết cân bằng”.

Nhắc lại khoảnh khắc ghi bàn thắng mang tính quyết định ấn định chiến thắng 3-2 cho U22 Việt Nam, Thanh Nhàn không giấu được sự tự hào:

“Cảm giác ghi bàn thắng quyết định rất sướng, thật sự rất tuyệt vời. Em không thể nghĩ đến giây phút ấy. Lúc vào sân, em chỉ nghĩ cùng anh em chiến đấu một trận đấu thật tốt. Và chúng em đã làm được”.

U22 Việt Nam về nước trong vòng tay yêu thương của người hâm mộ (Ảnh: Trung Lê)

Thanh Nhàn nở nụ cười hạnh phúc (Ảnh: Trung Lê)