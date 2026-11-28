Cuộc cạnh tranh thú vị đang diễn ra tại giải thưởng danh giá của bóng đá Việt Nam.

Hạng mục Nam cầu thủ trẻ xuất sắc nhất trong Lễ trao giải Quả bóng Vàng Việt Nam 2026 đang chứng kiến một cuộc đua thú vị. 12 ứng viên đều đã để lại những dấu ấn đặc biệt trong năm 2026, mang tới hình ảnh giàu sức sống cho bóng đá trẻ Việt Nam.

Cái tên đang nhận được nhiều sự chú ý là Chu Ngọc Nguyễn Lực. Tiền vệ thuộc biên chế Hà Nội FC đã tỏa sáng rực rỡ tại 2 giải đấu quan trọng là U17 châu Á và U17 World Cup 2026. Tại đấu trường thế giới, Chu Ngọc Nguyễn Lực ghi 2 bàn vào lưới những đối thủ rất mạnh như Bỉ và New Zealand. Anh cũng là ứng viên trẻ tuổi nhất cho giải thưởng Nam cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm 2026.

Chu Ngọc Nguyễn Lực thi đấu thành công trong năm 2026

Danh sách ứng viên đương nhiên không thế thiếu vắng Nguyễn Đình Bắc - người vẫn đang thuộc độ tuổi U23. Nhưng giới chuyên môn cũng như người hâm mộ chờ đợi Đình Bắc sẽ được vinh danh ở hạng mục Quả bóng Vàng hơn là trong cuộc đua của các cầu thủ trẻ.

Nhóm cầu thủ U23 Việt Nam đã góp công trong chiến tích giành HCĐ U23 châu Á 2026 cũng xuất hiện trong danh sách đề cử bao gồm: Khuất Văn Khang, Trần Trung Kiên, Nguyễn Lê Phát, Lê Văn Thuận, Nguyễn Nhật Minh, Cao Văn Bình, Nguyễn Thái Quốc Cường. Ngoài ra, có 3 nhân tố mới đã được HLV Kim Sang-sik trao cơ hội là Đinh Quang Kiệt, Ngô Đăng Khoa và Nguyễn Minh Tâm.

U23 Việt Nam giành HCĐ giải U23 châu Á 2026

Độ tuổi trải dài của các ứng viên từ 17, 19, 20 cho đến 23 cho thấy tính liên tục trong hệ thống đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Khi những lứa trước bước lên sân chơi chuyên nghiệp và sẵn sàng cho cấp ĐTQG thì những lứa sau cũng lập tức xuất hiện các tài năng.

Trong quá khứ, hầu như các cầu thủ giành giải Nam cầu thủ trẻ xuất sắc nhất đều trưởng thành và trở thành trụ cột đội tuyển Việt Nam, từ Công Vinh, Tấn Tài, Trọng Hoàng, Thành Lương, Văn Quyết, Công Phượng, Đoàn Văn Hậu, Bùi Hoàng Việt Anh, Đình Bắc... Hi vọng rằng người đoạt giải năm 2026 sẽ tiếp tục duy trì được điều này và trở thành ngôi sao thuộc hàng ngũ "Những chiến binh Sao Vàng" trong tương lai.