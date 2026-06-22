Người hùng trong khung gỗ của Iran: Từng vô gia cư, giờ khiến cả thế giới phải ngả mũ thán phục!

Sau màn trình diễn xuất thần giúp Iran cầm hòa Bỉ 0-0, Alireza Beiranvand một lần nữa khiến cả thế giới nhắc tên mình. Và phía sau người gác đền ấy là câu chuyện vượt khó hiếm có.

Không ghi bàn, không mang băng đội trưởng, nhưng Alireza Beiranvand lại là cái tên được nhắc đến nhiều nhất sau trận hòa 0-0 giữa Iran và Bỉ ở lượt trận thứ hai World Cup 2026. Hàng loạt pha cứu thua xuất sắc, đặc biệt là tình huống cản phá không tưởng trước cú dứt điểm cận thành của Maxim De Cuyper, đã giúp Iran giữ lại một điểm quý giá và tiếp tục nuôi hy vọng đi tiếp.

Đó không phải lần đầu tiên Beiranvand trở thành người hùng của bóng đá Iran. Và nếu nhìn lại hành trình của thủ thành 33 tuổi, người ta càng hiểu vì sao anh luôn được xem là biểu tượng của nghị lực và niềm tin.

Từ cậu bé du mục chăn cừu đến những ngày vô gia cư ở Tehran

Alireza Safar Beiranvand sinh ngày 21/9/1992 tại Sarab-e Yas, tỉnh Lorestan của Iran, trong một gia đình du mục người Lak. Tuổi thơ của anh gắn với những đàn cừu và cuộc sống khó khăn nơi miền núi. Bóng đá là niềm đam mê lớn nhất, nhưng gia đình, đặc biệt là cha anh, muốn con trai sớm lao động thay vì theo đuổi giấc mơ sân cỏ.

Pha cứu nguy biểu tượng của Beiranvand trước pha dứt điểm từ Maxim De Cuyper của Bỉ.

Không chấp nhận từ bỏ, Beiranvand quyết định rời quê lên Tehran khi còn rất trẻ. Những ngày đầu ở thủ đô vô cùng khắc nghiệt. Anh từng ngủ ngoài đường, trong khuôn viên sân vận động hoặc ở nhà người quen. Để kiếm sống, Beiranvand làm đủ nghề: rửa xe, làm trong xưởng may, giao bánh pizza, thậm chí quét dọn đường phố.

Chính quãng thời gian cơ cực ấy đã tạo nên một Beiranvand mạnh mẽ, kiên cường và không bao giờ đầu hàng.

Bước ngoặt mang tên Naft Tehran và sự vươn mình thành số một Iran

Sau thời gian tập luyện tại các đội trẻ, Beiranvand gia nhập Naft Tehran và có trận ra mắt đội một vào năm 2011. Từ một thủ môn vô danh, anh dần khẳng định tài năng bằng phản xạ xuất sắc cùng khả năng ném bóng xa đặc biệt.

Bước ngoặt lớn đến khi HLV Carlos Queiroz trao cơ hội ở đội tuyển quốc gia. Ban đầu chỉ là phương án thay thế, nhưng Beiranvand nhanh chóng chiếm suất bắt chính và trở thành chốt chặn số một của Team Melli trong hành trình giành vé dự World Cup 2018.

Beiranvand không những bắt hay mà còn rất quả cảm, sẵn sàng va chạm với "bò mộng" như Lukaku để cứu bóng.

Năm 2016, anh gia nhập Persepolis, đội bóng giàu truyền thống nhất Iran. Tại đây, Beiranvand liên tiếp gặt hái thành công, nhiều lần được bầu là Thủ môn hay nhất giải VĐQG Iran. Năm 2017, anh trở thành cầu thủ Iran đầu tiên được đề cử ở giải thưởng The Best FIFA Football Awards. Năm 2019, Beiranvand được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất Iran.

Anh cũng sở hữu hai kỷ lục Guinness, gồm cú ném bóng xa nhất thế giới của một thủ môn với khoảng cách hơn 61 mét và cú phát bóng sống xa nhất đạt hơn 78 mét.

Người từng khiến Cristiano Ronaldo ôm hận

Nếu phải chọn một khoảnh khắc làm nên tên tuổi toàn cầu của Beiranvand, đó chắc chắn là World Cup 2018.

Trong trận gặp Bồ Đào Nha, anh đã xuất sắc cản phá quả phạt đền của Cristiano Ronaldo, góp phần giúp Iran cầm hòa đối thủ 1-1. Pha cứu thua ấy lập tức biến Beiranvand thành người hùng dân tộc.

Sau trận đấu, thủ môn Iran chia sẻ:

"Chúng tôi xứng đáng nhận được sự tôn trọng. Iran đã chiến đấu với tất cả những gì mình có."

Đến World Cup 2022, Beiranvand gặp sự cố nghiêm trọng khi va chạm mạnh vào đầu trong trận gặp Anh và phải rời sân. Tưởng như đó sẽ là dấu chấm hết cho sự nghiệp quốc tế của anh, nhưng người gác đền sinh năm 1992 vẫn trở lại mạnh mẽ.

Và rồi tại World Cup 2026, anh lại tỏa sáng bằng màn trình diễn xuất thần trước Bỉ.

Một tuyển Bỉ top đầu thế giới đã phải "im tiếng" trước Beiranvand.

"Tôi muốn chứng minh rằng không gì là không thể"

Trong một chương trình truyền hình tại Iran, Beiranvand từng nói rằng anh muốn truyền cảm hứng cho những người trẻ:

"Nếu bạn có ước mơ và làm việc chăm chỉ, không gì là không thể."

Có lẽ đó cũng là triết lý sống xuyên suốt sự nghiệp của anh.

HLV Carlos Queiroz từng đánh giá Beiranvand là một thủ môn có tinh thần chiến đấu phi thường. Trong khi đó, HLV Amir Ghalenoei của Iran mới đây đã ca ngợi vai trò thủ lĩnh và sự điềm tĩnh của cậu học trò sau trận hòa Bỉ.

Beiranvand là đại diện hình ảnh cho một tuyển Iran cực kỳ kiên cường ở World Cup 2026. Dù gặp muôn vàn khó khăn, họ vẫn đang bất bại, kể cả trước đối thủ mạnh như Bỉ.

Trên các diễn đàn bóng đá quốc tế, nhiều người hâm mộ gọi pha cứu thua trước Bỉ là "một trong những pha cứu thua đẹp nhất giải đấu" và "định nghĩa của đẳng cấp thế giới".

Từ một cậu bé chăn cừu, từng ngủ ngoài đường và làm đủ nghề để tồn tại, Alireza Beiranvand đã trở thành người giữ khung thành của cả một quốc gia.

Và mỗi lần anh dang tay cản phá, đó không chỉ là một pha cứu thua, mà còn là lời khẳng định rằng những giấc mơ tưởng chừng xa vời nhất vẫn có thể trở thành hiện thực.