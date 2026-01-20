Người hùng Thường Châu 2018 gửi U23 Việt Nam: "Đây là cơ hội để chúng ta viết nên lịch sử mới!"

Highlights U23 Việt Nam 3-2 U23 UAE (AET) (Tứ kết U23 châu Á 2026)

Trước thềm trận bán kết U23 châu Á 2026 giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc tối 20/1, thầy trò HLV Kim Sang-sik nhận được rất nhiều lời động viên từ giới chuyên môn, người hâm mộ và cả những thế hệ đi trước của bóng đá trẻ Việt Nam. Trong số đó, đáng chú ý nhất là những lời nhắn trực tiếp từ các “người hùng Thường Châu” – những cầu thủ đã cùng U23 Việt Nam ghi dấu ấn lịch sử tại VCK U23 châu Á 2018.

Nhóm cầu thủ lứa Thường Châu gồm Duy Mạnh, Thành Chung, Xuân Mạnh và thủ môn Nguyễn Văn Hoàng – hiện đều đang thi đấu chuyên nghiệp, trong đó nhiều người đang là trụ cột tại CLB Hà Nội – vừa gửi những lời chúc chân thành tới các đàn em trước trận đấu quan trọng.

Đội trưởng ĐTQG Đỗ Duy Mạnh bày tỏ:

“Cá nhân Mạnh muốn gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến U23 Việt Nam. Mong rằng toàn thể đội cũng như toàn thể các em sẽ tự tin, quyết tâm và thi đấu thật tốt để giành chiến thắng ở trận đấu bán kết. Mong rằng mọi người sẽ thể hiện bản lĩnh cũng như tinh thần Việt Nam và giành chiến thắng. Tiến lên Việt Nam.”

Trung vệ Thành Chung cũng gửi lời khích lệ tinh thần:

“Theo cá nhân Chung, các em ở đây đều sở hữu những tố chất thật tuyệt vời, từ thể lực cho đến kỹ năng, kỹ thuật và sự tự tin. Chung xin chúc toàn thể ban huấn luyện cũng như anh em cầu thủ thật thoải mái tinh thần, hồi phục thật tốt để bước vào trận đấu với U23 Trung Quốc.”

Trong khi đó, thủ môn Nguyễn Văn Hoàng có những chia sẻ đầy cảm hứng:

“Phải nói rằng trong thời gian vừa qua, không chỉ ở vòng chung kết U23 châu Á đâu mà U23 Việt Nam đang trải qua một chuỗi hành trình cực kỳ tuyệt vời. Đây là cơ hội cho chúng ta để viết nên lịch sử, viết nên những trang lịch sử mới hơn so với thế hệ của chúng tôi, thế hệ Thường Châu 2018. Với phong độ tuyệt vời, thái độ tinh thần thi đấu và khí thế hừng hực như thế này, tôi tin trong trận bán kết với Trung Quốc tới đây, các em sẽ có một trận đấu tốt.”

Cuối cùng, hậu vệ Phạm Xuân Mạnh nhắn gửi:

“Mạnh chúc U23 Việt Nam giành chiến thắng, tự tin! Cả nước Việt Nam đang đứng sau để ủng hộ các em. Việt Nam chiến thắng.”

