Người hùng AFF Cup dính chấn thương, tập tễnh rời sân sau cú đạp của Đoàn Văn Hậu

Pha phạm lỗi đã gây ra chấn thương cho người hùng AFF Cup.

Trong trận đấu giữa CLB CAHN và Thể Công thuộc vòng 2 V.League 2026/27, Đoàn Văn Hậu đã có pha phạm lỗi nguy hiểm với Doãn Ngọc Tân. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài chính rút thẻ đỏ và truất quyền thi đấu đối với Văn Hậu. Nhưng Doãn Ngọc Tân ngay sau đó cũng phải rời sân vì chấn thương.

Văn Hậu đạp vào chân Doãn Ngọc Tân

Trên băng ghế bên ngoài sân, Doãn Ngọc Tân nhanh chóng được đội ngũ y tế CLB Thể Công băng bó. Khi trận đấu kết thúc, tiền vệ 32 tuổi tập tễnh di chuyển vào phòng thay đồ.

HLV Popov của CLB Thể Công cho biết về tình trạng của Doãn Ngọc Tân: "Trận thua này không đáng ngại, nhưng tôi lo về chấn thương của Doãn Ngọc Tân. Sắp tới, Thể Công Viettel có trận đấu quan trọng ở AFC Champions League 2. Tình hình Doãn Ngọc Tân rất tệ, chắc chắn lỡ trận đấu tới. Cậu ấy xứng đáng được chơi ở cúp châu Á".

Chấn thương của Doãn Ngọc Tân không chỉ ảnh hưởng đến CLB Thể Công mà cũng khiến HLV Kim Sang-sik phải lo lắng. Tiền vệ 32 tuổi được đánh giá là một trong những phương án có thể được ông Kim cân nhắc cho đội tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup sắp tới.

Doãn Ngọc Tân là một trong những tiền vệ được HLV Kim Sang-sik tin tưởng

Doãn Ngọc Tân từng có màn trình diễn ngoạn mục tại AFF Cup 2024 nơi đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch. Không chỉ thể hiện xuất sắc ở vị trí tiền vệ phòng ngự, anh còn ghi bàn thắng quan trọng vào lưới Philippines giúp tuyển Việt Nam tránh được thất bại.