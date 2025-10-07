Người hâm mộ xếp hàng dài, chờ hơn 3 giờ mua vé xem tuyển Việt Nam

Sáng 7-10, quầy bán vé sân vận động Gò Đậu đã bắt đầu mở bán vé trực tiếp trận lượt đi vòng loại cuối Asian Cup 2027 giữa tuyển Việt Nam và tuyển Nepal, diễn ra lúc 19 giờ 30 ngày 9-10.

Dù thời gian bán vé được thông báo bắt đầu từ 9 giờ 30, nhiều người hâm mộ đã đến từ sớm và xếp hàng dài chờ mua vé.

Nhiều người hâm mộ (NHM) cho biết bản thân đến từ 6 giờ sáng trước khu vực khán đài A3 để xếp hàng chờ mua vé. Bất chấp việc đứng dưới nắng, NHM vẫn tỏ ra háo hức để có được tấm vé trực tiếp cổ vũ “các chiến binh sao Vàng” khi trở lại thi đấu tại miền Nam.

Người hâm mộ phấn khích chờ mua vé xem tuyển Việt Nam (Ảnh: VFF)

Theo thông báo từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), việc bán vé trực tiếp tại sân Gò Đậu được triển khai từ ngày 7 đến 9-10, với hai khung giờ: buổi sáng từ 9 giờ 30 đến 11 giờ 30, buổi chiều từ 15 giờ 30 đến 19 giờ. Riêng ngày thi đấu 9-10, thời gian bán vé kéo dài đến 19 giờ 30 hoặc đến khi hết vé.

Vé trận Việt Nam - Nepal được bán ra với 2 mệnh giá 200.000 đồng và 400.000 đồng. Mỗi người hâm mộ khi mua vé bằng căn cước công dân chỉ được phép mua tối đa 5 vé để đảm bảo công bằng.

Hàng dài người hâm mộ chờ mua vé dưới trời nắng tại sân Gò Đậu (Ảnh: VFF)

Khép lại trận lượt đi ngày 9-10 trên sân Gò Đậu, tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục đối đầu Nepal ở lượt về vào ngày 14-10 trên sân Thống Nhất (TP HCM). Vé cũng sẽ được mở bán trực tiếp tại quầy vé tại sân Thống Nhất.

VFF kêu gọi người hâm mộ đến sân cổ vũ văn minh, nói không với pháo sáng, qua đó tiếp thêm tinh thần cho thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik trong hành trình vòng loại Asian Cup 2027.